مع هذا المقشر.. وداعا لشحوب البشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- أفادت بوابة الجمال "هاوت.دي" الألمانية بأنه يمكن التخلص من شحوب البشرة من خلال التقشير باستخدام المقشرات المحتوية على حمض ألفا-هيدروكسي (AHA). وأوضحت البوابة الألمانية أن حمض ألفا-هيدروكسي يعمل على إزالة طبقات الجلد الميتة وتحفيز إنتاج الكولاجين. كما يسهم حمض ألفا-هيدروكسي في تصغير حجم المسام وترطيب البشرة ليمنحها مظهرا متجانسا يشع نضارة وحيوية. وأشارت "هاوت.دي" إلى أنه بعد تطبيق مقشر يحتوي على حمض ألفا-هيدروكسي تصبح البشرة حساسة لأشعة الشمس؛ لذا ينبغي تطبيق كريم واق من الشمس ذي معامل حماية (SPF) لا يقل عن 30.

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