4 مواقف.. اعترافات من العائلة البريطانية بسوء حالتهم النفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

العائلة الملكية من أكثر العائلات التي تسلط عليها المواقع الإخبارية البريطانية الضوء، إذ يحب الناس معرفة المزيد عن حياتهم بدافع الحب والفضول.

نشر موقع "insider" مواقفا متعددة للأمراء أثناء مقابلتهم في البرامج التليفزيونية أو الأفلام الوثائقية للإدلاء بتصريحات عن حياتهم للتقرب من الجمهور.

الأميرة ديانا:

قالت الأميرة ديانا خلال ظهورها على قناة "بي بي سي" عام 1995، إنها لم تكن على ما يرام بعد ولادتها وتعرصت للاكتئاب لمدة طويلة؛ فكانت تستيقظ في الصباح ولا تريد أن تنهض من السرير.

وأضافت أن الأمر كان صعبًا ومفاجئا بالنسبة لها، لأنها لم تتعرض للاكتئاب ابدًا في حياتها، وكانت الأولى في العائلة التي عانت من اكتئاب الحمل وكانت تبكي طوال الوقت.

الأمير هاري:

اعترف الأمير هاري من خلال مقابلة له في عام 2017، أنه تعرض لحالة نفسية بعد وفاة والدته الأميرة ديانا وهو في الثانية عشر من عمره، وكانت حالته غير مستقرة تكاد تكون قريبة من الإنهيار التام.

Advertisements

وأكد هاري أن وفاة ديانا كان بالنسبة له أمر صعب وساءت حالته النفسية لسنوات كثيرة، ليس في حياته الشخصية فقط، بل في عمله أيضا، وساعده في الرجوع مرة أخرى لحياته الطبيعية شقيقه الأمير ويليام.

الأمير تشارلز:

كشفت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون في أحدث لقاء لها مع "بي بي سي" في أبريل الماضي، المزيد من التفاصيل عن الوعكة الصحية التي تعرض لها الأمير تشارلز بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث ساءت نفسيته بسبب عزله وعدم خروجه للتنزه والمشي.

وأضاف زوج كيت الأمير ويليام في نفس اللقاء أنهم أطلقوا حملة مع هاري عام 2016، لمساعد الأشخاص في الإعلان عن حالتهم النفسية، وعدم التكتم حتى يسهل مساعدته.

الأمير ويليام:

قال الأمير ويليام خلال تصريحات له في 2018، إنه تعرض لاضطرابات نفسية بسبب اليأس والحزن الذي واجهه، حينما كان يعمل طيار إسعاف جوي، وذكر أنه كان يرى كل يوم حالات محزنة، فتراكمت أحزانه وصدماته حتى تعرض لحالة نفسية صعبة.

وأضاف ويليام أن وفاة والدته من أكثر المواقف أيضا التي أثرت على صحته النفسية، وأكد أن شعوره تغير بعد إنجاب طفل.