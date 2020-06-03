تعالج المرضى خلال أيام.. أحدث الأدوية لمحاربة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - كريم حسن: في إطار مواصلة العلماء جهودهم لاكتشاف علاج فعال لفيروس كورونا، تم التوصل إلى عدد من الأدوية التي تساهم في القضاء على عدوى كوفيد 19 خلال أيام. لقراءة المزيد اضغط هنا:

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