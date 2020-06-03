محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: أعلنت الدكتورة جيهان العسال، عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس "كورونا"، خلال مداخلة هاتفية بإحدى القنوات الفضائية، أن دواء "ريمديسيفير" الذي يستخدم في علاج التهاب الكبد الوبائي C والإيبولا والسارس، سيكون متوافرًا في مصر خلال أسبوع لمحاربة عدوى "كوفيد-19". لقراءة المزيد، اضغط هنا:

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كانت هذه تفاصيل خبر يتوافر قريبًا في مصر.. كم يومًا يحتاجه دواء "ريمديسيفير" لقتل فيروس "كورونا"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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