الحليب لإزالة الحبر.. 7 حيل بسيطة لتنظيف ملابسك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – لمياء يسري:

تلتصق البقع كثيرا بملابسنا المفضلة، وغالبا لا يمكن إزالتها بسهولة، ونضطر للتخلص منها.

لذا نستعرض لكم حيلا بسيطة، باستخدام مواد متوفرة للجميع، تساعد في التخلص أصعب بقع الملابس، وفقا لما أوضحه موقع "bright side"

- الحليب لإزالة الحبر

استخدمي الحليب البارد لإزالة بقع الحبر من الملابس بسهولة.

اسكبي الحليب في وعاء ثم ضعي الملابس المبقعة، واتركيها ما بين 15 إلى 30 دقيقة، ثم افركي البقعة بفرشاة أسنان قديمة.

- الملح للتخلص من بقع الزيت

رشي القليل من الملح على بقع الزيت واتركيها لبعض الوقت قبل غسلها، فالملح يساعد على امتصاص الزيت.

- مزيل طلاء الأظافر للسجاد

مزيل طلاء الأظافر هو الحل المناسب والأمثل إذا انسكب طلاء الأظافر فوق السجاد،

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- الشامبو لإزالة بقع ياقة القميص

الشامبو يخلصك من البقع الملتصقة في ياقات الملابس

- الماء البارد مع بقع الشاي

استعيني بالماء البارد مع المنظفات لإزالة بقع الشاي من الملابس.

فقط اخلطي المنظفات مع الماء وانقعي فيها الملابس المبقعة لبعض الوقت قبل الغسل.

- المكواة والقماش مع الشمع

ضعي قطعة قماش قديمة فوق بقعة الشمع، وقومي بكيها كي يلتصق الشمع في القماش وسوف تزال بسهولة

- الثلج مع العلكة

استخدمي مكعبات الثلج لإزالة العلكة الملتصقة بالملابس أو السجاد

ضعي مكعب ثلج فوق العلكة لتجميدها، ثم افركيها.