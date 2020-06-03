تعرفي علي فن الاتيكيت عند ركوب الترام

ركوب الترام، وعلى غرار أي وسيلة نقل أخرى، يقضي باتباع قواعد فن الاتيكيت؛ وهو يوفِّر التنقل الآمن والسهل و"الاقتصادي" للمقيمين في الدولة والسائحين، ولاتباعه أصول في الإتيكيت.



عند ركوب الترام، يجب فسح المجال، بحيث تُعطى الأولويَّة للركَّاب الخارجين



فن الاتيكيت عند ركوب الترام

• شراء التذكرة، مع التأكُّد من إعادة تعبئتها بالرصيد الكافي قبل ركوب الترام.

• مسح التذكرة على أجهزة التسجيل، قبل ركوب الترام وبعد النزول منه، وذلك لتجنُّب الغرامة.

• في حال كانت مقصورات الترام مُقسَّمة إلى فئات؛ يجب عدم الجلوس في الفئة التي لا تتوافق مع التذكرة.

• فسح المجال، بحيث تُعطى الأولويَّة للركَّاب الخارجين.

• الحفاظ على النظافة، مع تجنُّب تناول الأطعمة والمشروبات ومضغ اللبان.

• الحرص على إتاحة المكان لجلوس كبار السنّ والمعوَّقين والحوامل والأطفال.

• ارتداء ملابس محتشمة وبسيطة ومريحة، عند التنقل باستخدام الترام.

• اصطحاب المتاع بحسب الحجم المسموح به.



ركوب الترام، وعلى غرار أي وسيلة نقل أخرى، يقضي باتباع قواعد فن الاتيكيت

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تجنبوا...

• مُزاحمة الركَّاب الآخرين، عند دخول الترام.

• التحدّث في الهاتف المحمول بصوت مرتفع، وخصوصًا في الشؤون الشخصيَّة.

• إزعاج الآخرين، عن طريق رفع صوت الموسيقى.

• وضع الأقدام على المقاعد، أو الاستناد إلى الأبواب.

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