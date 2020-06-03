مهنياً: تتميز هذا الشهر بالنضج والموضوعية تحلل بهدوء وترفض الرضوخ لأي ضغط خارجي . سيجد الكثيرون فيك قوة وثباتًا فلا تتفاجأ بالتفافهم حولك.سوف تتاح لك فرص مناسبة لإثبات مواهبك لا سيما في العمل الفني والابداعي او الاعلامي. فإذا كنت ترغب في التجديد الجذري وقلب الادوار والاتجاهات، لا بأس، لكنني ادعوك الى التفكير مليًا واستخدم جميع الوسائل للتأكد من صحة وصواب القرار.تتمتع بفكر قوي وقجرة على تسيير الامور حسب رغبتك. سوف يسهل عليك انجاز الواجبات المعقّدة فتتقدّم على المنافسين وتظهر مهارة في التنظيم والتنفيذ. تبدو متيقّظًا وناضجًا في نقاشاتك. تمارس ديبلوماسية واضحة فتكسب اعجاب المسؤولين وربما تكون من نصيبك مسؤولية او مهمة صعبة لأنك صاحب مهارة وكفاءة وملموسة. قد تمتحن قدراتك اكثر من مرة لكن لا خوف عليك من الامتحان فلا تتراجع ولا تسمح للمشكّكين واصحاب النوايا الخبيثة بإضعاف معنوياتك.لكن اعتبارا من تاريخ 21 يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال الشمس الى السرطان اي الى مواجهة مع برجك لذلك حاذر إثارة العدائية والبلبلة فمزاجك متقلب وعصبي وقد تثير النفور من حولك. تكون الأجواء متوترة كلما أردت التواصل مع الآخرين، فيتبادر للناس وكأنك لا تريد التفاهم معهم. فالجو العام سيكون ثقيلاً ومشحوناً بالسلبيات التي ستجدها أينما ذهب، وما عليك سوى ضبط النفس والتحلي بأعصاب من فولاذ!كثف المحاولات في الأسابيع الثلاثة الأولى. نظم الأولويات ولا تتأخر أو تهمل المسؤوليات. قد تستلم عملاً جديداً.

عاطفيا:ً لا تزال الاجواء العاطفية ممتازة فأنت تميل الى التواصل مع الآخرين وقد تنجح في لفت الأنظار تتحمس للقاء الناس وللتعارف. تسافر أو تنضم الى جمعية وتهتم لشؤون الشريك. ان التاثيرات الفلكية العاطفية تبقى ايجابية مساعدة على تحقيق افضل اطلالة وسيجلب لك لقاءات مميزة لم تكن تتوقعها وتكون الظروف مؤاتية لتفعيل الروابط ولتصحيح الشوائب. تصفو الاجواء بين الحبيبين وتختفي التشنجات المسيئة والمزعجة ليصبح بإمكانك التفاهم بشكل افضل مع الحبيب او الشريك. كن واضحًا في كلامك واظهر نواياك الصادقة. لا خوف على مصير العلاقة اذا كان الطرفان مقتنعين باستمراريتها، فهي ستقوى وستصبح اكثر متانة. اما العازب فهو على موعد مع فرصة جيدة للبحث عن شريك العمر.ومن المتوقع ان يكون هذا الشهر مثمرا ما يجعلك جذابا وساحرا فتعكس ثقة بالنفس ورصانة.

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