كثرة الضغوط في بداية هذا الشهر بسبب المعاكسة الفلكية

مهنيًا: تكثر الضغوط في بداية هذا الشهر بسبب المعاكسة الفلكية من الشمس عطارد والزهرة في الجوزاء تجد نفسك في مواجهة مع زميل أو مسؤول. الظروف معقّدة وتتطلب منك التفهم حتى تتجّنب المواجهات والأزمات. تواجه هذا الشهر أخصامًا أو تحديات جديدة لا تتوقعّها. كن حذراً لأن خصمك قوي والمنافسة شرسة. أنصحك بالبحث عن الجواء الهادئة والتي تريح أعصابك. ابق على الحياد بالتأكيد ولا تتدخّل في شؤون الآخرين. وحاذر من الفراغ أو المتاعب المهنيّة ولا تسمح للمواقف الغامضة بالتشويش على استقرارك المهني بل بادر الى توضيح الأمور وتلطيف الأجواء. ضع كبريائك جانباً وقدّم بعض التنازلات إذا امكن. تظهر ضرورة للعمل علة مستند أو ملف إداري. كن مرنّاً في معالجة الأمور لعلك بذلك تنجح في اجتماعاتك وتحقّق تقدماً وأرباحاً. إن مصيرك متعلّق بالآخرين حالياً حتى تاريخ 21 ثم تفرج الضغوط وتصبح أكثر اطمئناناً على وضعك.

عاطفيا:ً يكون الجوّ العام معاكساً لتوقّعاتك مع وجود الزهرة في الجوزاء المواجه لبرجك وتكون طباعك صعبة الامر الذي قد ينعكس سلباً على هدوء وتناغم العلاقة الحالية. لحسن الحظ سوف تلطّف الشمس الاجواء الأجواء وربما يجلب الحبّ والصداقات والتعارف على حين غرّة. تكون جذابًّا لكنّ طباعك تسب النفور والقلق فحافظ على هدوئك.

قد يهمك أيضاً :