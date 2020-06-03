يعد أجمل الأشهر وأكثرها حظاً وإيجابية

مهنيا:ً من اجمل الأشهر وأكثرها حظاً وإيجابية، فبانتظارك فرض ثمينة ومميزة تفتح لك أبواب الحوار والتفاهم والتصالح. تسهل عليك التسويات وكذلك الصداقات والدراسات على أنواعها. انتظر أيضاً فرصاً طارئة لحضور مؤتمر أو لرحلة أو تغيير اتجاه دراسي أو جامعي تكون صاحب موقف جريء هذا الشهر وتقلب بعض الخيارات والتوجهات لتناسب وضعك الحالي. تتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحك. تتركز الجهود على أمر مالي أو تقلق لمصاريف طبيّة واستشفائية طارئة. ناقش العقود والمعاملات الإدارية بتأني ودقق بالتفاصيل. ترغب بمساعدة أحدهم وتقوم بمبادرة خيرة. إنه شهر مناسب للمفاوضات شرط التحلّي بالرؤية والحكمة والموضوعيّة. أدعوك الى التكلم والتعبير عن آرائك وتوضيح أفكارك.

عاطفياً: وجود كوكبك الاساسي في برج الجوزاء الهوائي الصديق قد يحمل تطوراً في علاقة اجتماعية أو مهنية لتصبح عاطفية. يعزز الزهرة التقارب والانسجام فلا عجب إذا ظهرت معارف جديدة طارئة. ومن يدري فقط تلتقي شريك الحياة خلال رحلة أو في ورشة عمل. من جهة أخرى هناك قلق حول وضع عائلي أو منزلي وقد تظهر مشكلة شخصيّة. لا تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة.

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