مهنياً: قد ترغب في إعادة ترتيب الأولويات واتخاذ تدابير جديدة تسمح لك بحماية مركزك وسمعتك. تظهر ملفات ومعاملات متأخرة أو طارئة وستلجأ الى اهل الاختصاص لتسويتها. لا تعاند ولا تثر التحديات بل جامل وابحث عن السبل للتلاقي حول أرضية مشتركة. تقوى فرص الانتصار في الأسبوع الأخير لأن الكواكب تميل الى التعاطف معك واستمالة الحظ اليك الذي يفتح بدوره أبواباً عديدة تجلب لك الربح والطمأنينة. الطاقة الإيجابية التي تحملها الأيام الأخيرة هذه قد تفتح لك أبواب السفر بقصد السياحة أو بقصد العمل او حتى بقصد الهجرة وذلك حسب المساعي السابقة التي كنت تراهن عليها انها فترة نشيطة تتحلى فيها بالشجاعة والكفاءة. تسمع خبراً ساراً.

عاطفياً: يحمل الشهر فرصة مناسبة للوصول الى تفاهم وكذلك لتعزيز الروابط. بانتظارك صداقة أو مساعدة ما أنت بحاجة إليها فلا تتكابر. بادر الى المصالحة ولا تسمح لأية مشاعر سلبية أو أفكار سوداء بالتأثير على استقرار علاقتك. هناك مسؤوليات طارئة قد يطلبها منك الحبيب. تصبح إمكانية التلاقي والتفاهم كبيرة جداً في الأسبوع الأخير.

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