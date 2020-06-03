مهنياً: تشير مواقع الكواكب من الجوزاء الى سهولة في سير الأمور وانفراج في العلاقات والحياة الاجتماعية نظراً لوجود الشمس في برج الجوزاء. تجد سهولة في إيجاد الحلول وتلعب دور الوسيط الأمر الذي يرتد عليك إيجاباً ويرفع أسهمك ويزيد شعبيتك. تزدهر حياتك الاجتماعية أنت محبوب وخفيف الظل، وفي الوقت نفسه حاضر لمواكبة التطورات والتصرف بسرعة. فتنتعش الصداقات وتتحسّن صورتك وتقوى الروابط. إنه الشهر الأنسب لتقدّم ترشيحك لمنصب معين أو لتشارك في منافسة ما. وتكثر التحركات والنشاطات في الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر ومن الأفضل للمواعيد والسفر. اصغ الى الرأي الآخر وجد قواسم مشتركة لتلتقيا عليها. تتمتّع بسرعة خاطر وتكون ذكيًّا وماهراً في المفاوضات ولا خوف عليك. ابحث عن صديق أو حليف ولا تبق وحيداً فقد لا تكمل عملك دون تعاون الآخرين. أنبهك من التسرّع في اتخاذ القرارات الجذرية في الأسبوع الأخير مع وجود الشمس في معاكسة برجك من السرطان انها فترة ركود وتراجع وقد تتعرّض خلالها جهودك للإحباط والعراقيل. لا توقع عقداً ولا تباشر جديداً.

عاطفيا:ً تكون الأجواء متفائلة وداعمة تحت تاثير كوكب الحب من الجوزاء فيهتف قلبك من جديد وتكون مستعداً لإعادة النظر ببعض الأخطاء ولطيّ صفحة الماضي. أجل إنّه شهر جيد يسمح بتعزيز علاقة مستقرة وستملك الجرأة لاتخاذ خطوات جريئة. حان الوقت لأخذ العلاقة إلى مستوى أعلى. أمّا إذا كنت عازباً فهذه الفترة ستكون ملهمة تدفعك لتحليل وضعك بهدوء بالتالي فقد تتخّذ بعض الخطوات الجريئة لتحسين وضعك الشخصي.

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