تغييرات مفاجئة تحدث لك خلال هذا الشهر

مهنياً: لن يكون شهراً سهلاً، بحيث تكون البداية متطلبة ضاغطة قد تواجه تحديات متنوعة فمن الأفضل لا بل من المحبذ أن تحمي مصالحك جيداً في الأسابيع الثلاثة الأولى. فلا تضعف أمام الضغوط ولا تستسلم بل ثابر وكرر المحاولة حتى تصل. سوف تنفرج السماء بشكل واضح ابتداء من تاريخ 22. لحظة انتقال الشمس الى برج السرطان الصديق لكن بالرغم من كل هذه التعقيدات سيكون شهرا مهما لأنه يقدم فرصة للتطور لكن لن يأتي النجاح على طبق من فضة. تتعرض تصرفاتك أحياناً الى استجوابات وتساؤلات. قد تبدو بارداً وغير مبال بما يدور في محيطك الأمر الذي سيطرح بشأنك علامات استفهام عديدة. قد تشتد الازمات احياناً وتحتد اطباعك. لا تضيع عليك فرصة كبيرة للتقدم. كن مرناً ومستعداً لتقديم أفضل ما تستطيع. وبالرغم من ان الشهر يبدأ بصورة متقلبة سوف ينتهي بصورة مرضية. فلا تقف مكتوف الذراعين مدهوشاً. تحرك بحذر وكن ناشطاً على مستوى نافع.

عاطفيا:ً قد يبدو للبعض أنك تغيرت فجأة ولم تعد الإنسان الذي عرفوه ووثقوا به. قد يتحمل المقربون الشديدون منك هذه الوضعية على أمل استعادتك لكن المحيط قد يتعامل معك بقسوة ولن يقدر ظروفك. حاذر من انعكاس سلبي لمزاجيتك على الوضع العاطفي. لا تهدد استقرارك بل ضاعف جهودك للحفاظ على ماء الوجه على الأقل. قد تعود لتظهر خلافات قديمة. وربما تكون أسباب الخلافات سخيفة لكن عنادك يمنع من التراجع والاعتذار. تعامل مع الأمور بنضوج أكبر وكن أكثر تسامحاً هذا الشهر.

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