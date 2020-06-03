شهر واعد ورائع والسماء تبتسم لك

مهنياً: إنه شهر واعد ورائع. فالسماء تبتسم لك لتبدأ معها صفحة جديدة في حياتك تكون حافلة بالتقدم والازدهار. بالإضافة الى الشمس عطارد والزهرة التي تحيطك بأجمل التأثيرات وتتعاطف مع طموحاتك واحلامك. تكون القائد لمجموعة او المحرك لمشروع معين وتتمتع بقدرات فعالة وتحرك اعمالك العالقة. قد تفاجىء الآخرين بخطوات جريئة وناجحة. انه شهر الانفتاح على الافكار المختلفة والمتنوعة، تسير اعمالك بشكل سهل وتتقدّم تدريجياً نحو النجاح. وسوف تأخذ حياتك المهنية طريقاً تصاعدياً يحالفك الحظ ويشجعك على توسيع دائرة التحرك، ويؤكد لك تعاطف الاخرين معك. حتى الذين لا تعرفهم يتعاطفون ويتفاهمون معك، لذلك لا تبق ساكنا بل تحرك وبادر ضاعف جهودك لأنك تملك القدرة على الوصول قبل الآخرين. حان الوقت لبدء صفحة جديدة ولاتخاذ قرار أو حسم موقف. قد تسمع أخباراً ساراً يشفي غليلك بعد انتظار.

عاطفيا:ً انه شهر مناسب لترك الافكار السود ولحسم الامور. حان الوقت لتحديد موقفك من امر محير ولإنهاء الازمات بشكل لطيف. كذلك قد يحلو لك القيام برحلة مع الحبيب او السفر، ربما للتعارف أو لخوض تجارب حياتية جديدة. ترغب في الخروج من الروتين العاطفي والظروف مؤاتية كي تبادر الى تصحيح العلاقة مع الاولاد الاشقاء والاقارب والجيران. هناك معارف ووجوده جديدة وتحالفات كذلك انفراجات ومصالحات عديدة. أنت تتمتع بالمعنويات العالية وترغب في حسم الأمور وترتيبها. تكون الأجواء مناسبة للتعارف ولأخذ علاقة ما إلى مستوى أعلى. إنه الشهر الأنسب للتلاقي والتعارف والارتباط.

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