مهنيا:ً تهيمن التأثيرات الفلكية هذا الشهر على معظم مواقفك، وتصرفاتك مع وجود الشمس عطارد والزهرة في برج الجوزاء وتعلن الكواكب عن فترة مراوحة وتأخير وتريث. سلبية نوعًا ما، فلا تفاجأ اذا شعرت بالاحراج وبالاحباط وبالغضب من دون اسباب واضحة في الاسابيع الثلاثة الاولى فتنعكس هذه التأثيرات على علاقاتك بمحيطك بصورة عدائية ينفر منها الاحباء او ربما كل من يتعامل معك بشكل مباشر، انصحك بضبط النفس وعدم الاستسلام لانفعالاتك الطائشة ستكون هذه الأسابيع الثلاثة الأولى مملّة ومحيطة نظراً للفراغ الذي يحيط بك. تكون الحظوظ ضئيلة ولا تكفي لأي مناورة أو جهد كبير. تبقى تساؤلاتك بدون جواب ولا ترضى عن علاقتك بالآخرين. فالكلّ يتآمر عليك كما أنت تتخيّل وبالتالي تشعر بالإحباط وتتقوقع في مكانك. إنه شهر محبط نوعاً ما لكن هذا لا يعني أنك لا تستطيع إنجاز عملك اليومي بنجاح. باكر الى يومك وحضّر جيداً لمسؤولياتك. كن متيقظاً لأي تغيير طارئ في جدول الأعمال وأيضاً لتأخير أو لإلغاء المواعيد. دقّق في عملك قبل تسليمه فنسبة ارتكاب الخطأ كبيرة جداً خلال الأسابيع الثلاثة الأولى وعلى الأرجح لن تتنبّه للامر إذا لم تعمد الى مراجعة عملك. حاذر من الخسائر والفشل والمحتالين. لكن سوف تلمس انفراجًا وارتياحًا ودعمًا في الأيام العشرة الأخيرة،لحظة وصول الشمس الى برجك ولن تكون وحيدًا في انشغالاتك، بل صاحب شعبية ورؤية حكيمة.

عاطفيا:ً حاول أن تكون هادئاً إلى أقصى الحدود، ولا تظهر الغضب ولا تلق الاتهامات جزافًا على الحبيب. ان شعرت بالتوتر والانفعال تمالك نفسك وامتنع عن توجيه الملاحظات او الكلام الجارح. يتحدث الفلك عن جو متوتر مع وجود الزهرة في معاكسة برجك وبسبب عوامل خارجية لا تتعلق بالحبيب او بعلاقة معه، بل بظروف العمل او بالحياة الاجتماعية. قد تعيش العلاقة الجديدة او المتأرجحة ظروفًا صعبة، ومن الضروري معالجة الامور الطارئة بنضج ورصانة اذا شئت المحافظة على استمرارية العلاقة. تنحسر الهموم الى الحياة من منظار ايجابي، واذا كنت عازبًا تهتم لتنشيط حياتك الاجتماعية بهدف التعارف والتقارب.

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