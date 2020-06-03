مهنياً: ستسير الأمور بشكل ناشط سهل وسريع هذا الشهر أيضاً باستثناء الأسبوع الأخير منه الذي قد يقلب المعطيات والتأثيرات سلباً. وبالتالي ستكون الفترة الأولى من الشهر أي حتى تاريخ 21 سريعة وناشطة تقدّم لك مجالات عديدة لاختبار طاقاتك وامتحان جهوزيتك على مختلف الأصعدة. لذلك سرّع وتيرة عملك في الأسابيع الثلاثة الأولى إذا أردت النجاح. تكثر ورشات العمل والمسؤوليات لكن قادر على تخطي المرحلة بنجاح باهر. اما الجزء الثاني من الشهر فسيكون ثقيلاً بالضغوطات الشخصية أو العائلية كما أحذرك أيضاً من التراجع الصحي، فقد تعاني من أزمة صحية أو تعب، ولا بد في هذه الحالة من استشارة الطبيب وعدم الاستخفاف. قد تشتكي من ظروف معارضة تخالف آرائك وتمنع تقدّمك. تكون طباعك ثائرة فيصعب التفاهم معك. حاذر من المشاكل. يجب أن تتحلّى بالهدوء والروية والابتعاد عن الانفعال.

عاطفياً: لا يزال كوكب الزهرة يتنقل في برج الجوزاء ما يجعل الظروف مناسبة للتعارف وللارتباط لذلك أخرج لملاقاة الآخرين ولا تبق وحيداً هدّىء من روعك لأن الفرص مُتاحة ومناسبة لأخذ قرارات مهمة ان الجو العام مريح ومطمئن يساعدك على التفاهم مع حبيبك والتوصل الى نتائج ترضي الطرفين. ويشجعك الفلك على التلاقي والتعارف اذا كانت حياتك فارغة عاطفيًا، لذلك اخرج لملاقاة الناس ولا تبق وحيدًا. تاثيرات كوكب الحب تشجعك على توسيع دائرة تحركاتك الاجتماعية. لبِّ الدعوات وساهم في النشاطات ولا تكن منزوياً.

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