مهنيا:ً إنه شهر إيجابي على مختلف الأصعدة يحمل حسابات مهمة فأنت لا تزال تتمتع بدعم هام من الفلك باستطاعتك أن تحلّق عالياً وأن تطفىء نار المنافسة في مهدها فتظهر كلاعب ماهر وتتفوق في مجال اختصاصك. لن تختلط عليك الأمور ولن تقع في مواقف حرجة. تظهر خلال هذا الشهر كلاعب ماهر وتتفوق في مجال اختصاصك. يكون التعاون ممتازاً هذا الشهر ووتيرة العمل سريعة وفعّالة تدفعك الى المزيد من العطاء سيكون مكتبك مسرح انشغالات متعدّدة من مفاوضات واتصالات ومباحثات. تكثر الواجبات ومعها الهموم لكنك مقدام ولن تثني عزيمتك المتاعب. قد تعرف ترقية خلال هذا الشهر أو ربحاً لافتاً. الحظوظ الى جانبك فلا تتأخر. عزّز موقعك بين الاصحاب والزملاء وشدّد على روح التعاون معهم. أنت صاحب شخصية لافتة حالياً ومن الضروري توظيف الوقت الجيد لصالحك.

عاطفيا:ً تحصل على ما تريد من ارتياح وتقدّم ومصالحة. مع وجود الزهرة في البيت الثاني فلا توجد أسباب فلكيّة للتذمّر من الأوضاع. في جميع الأحوال إنه شهر جيّد ومثمر ولا بدّ من التحرّك باتجاه المزيد من التواصل والاهتمام. يتحدّث الفلك عن حوارٍ مفيد وعن مشاركة داعمة للنشاطات. يجلب الشهر الفرص السعيدة عائليّاً وشخصيّاً وربّما تتغيّر بعض الأوضاع العاطفيّة الى الأحسن. قد تكون على موعد مع الحب او مع قصة حب اذا كنت عازبًا، وتحسم امورك العاطفية هذا الشهر، وتعزز العلاقة مع الجنس الاخر. قد يلفت انتباهك شخص من غير مذهبك او عرقك او مدينتك .يحاول بعضهم ارضاءك وتلبية طلباتك ورغباتك، وتعيش لحظات جميلة مع الحبيب.

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