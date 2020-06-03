هذا ما يفعله تناول مكملات الفيتامينات بكثرة في الجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

اتجه العديد من الأشخاص إلى تناول المزيد من مكملات الفيتامينات، خاصة بعد تفشي جائحة كورونا؛ اعتقادا منهم بأن ذلك يساعد على تقوية المناعة، وبالرغم من أهميتها، إلا أن الإفراط في تناولها يسبب الكثير من الأضرار الصحية، التي نذكرها لكم وفق ما نقل موقع "healthline" الطبي.

- قد يؤدي تناول جرعات عالية جدا من مكمل فيتامين "ب 6" إلى تلف الأعصاب، بالإضافة إلى الالتهابات الجلدية والغثيان وحرقة المعدة.

- يسبب الإفراط في تناول مكمل فيتامين "سي"، إلى حدوث تهيج في المعدة ومشاكل في الجهاز الهضمي؛ كالغثيان والإسهال.

- يؤدي تناول النياسين (فيتامين ب3) بكثرة، إلى الإصابة بالتليف الكبدي، وارتفاع ضغط الدم وآلام البطن وضعف الرؤية.

- تصيب الجرعات العالية من فيتامين ج، باضطرابات الجهاز الهضمي، بما في ذلك الإسهال والتشنجات والغثيان والقيئ وتلف الأنسجة، بالإضافة إلى الصداع النصفي.

- فيتامين ب9 (حمض الفوليك)، قد يؤثر تناول الكثير منه على الوظيفة العقلية ويؤثر سلبا على جهاز المناعة.

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أما الآثار الجانبية المتعلقة بالاستهلاك المفرط للفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، فيمكن أن تتراكم في أنسجة الجسم، وتسبب ضرارا كثيرا عند تناولها بجرعات عالية، خاصة على مدى فترات طويلة.

والفيتامينات التي تذوب في الدهون، يتم امتصاصها بواسطة كريات الدهون التي تنتقل عبر الأمعاء الدقيقة وتوزع عبر الجسم في مجرى الدم، خلاف الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء التي تُمتص بسهولة في الأنسجة للاستخدام الفوري، لأنه لا يتم تخزينها في الجسم، فإنها تحتاج إلى تجديدها بانتظام في نظامنا الغذائي.

أما "التي تذوب في الدهون" يتم تخزينها في الدهون في الكبد والأنسجة الدهنية لاستخدامها في المستقبل، وهي موجودة بغزارة في الأطعمة الغنية بالدهون ويتم امتصاصها بشكل أفضل إذا أكلت بالدهون، ومنها:

- مكمل فيتامين أ، يشمل خطورته الشعور بالغثيان وزيادة ضغط الدم والغيبوبة وقد يصل إلى الموت.

- فيتامين د، يؤدي تناول جرعات عالية منها إلى أعراض خطيرة، بما في ذلك فقدان الوزن والشهية وعدم انتظام ضربات القلب، ويمكن أن تتسبب في رفع مستويات الكالسيوم في الدم، ما قد يؤدي إلى تلف الأعضاء.

- قد يتسبب الإفراط في تناول مكمل فيتامين E، في الإصابة بالنزيف في المخ، ما يسبب السكتة الدماغية.