مصاب في البيت.. كيف تحمي نفسك إذا كنت ترافق مريضا بكورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

طالب الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، الحالات البسيطة المصابة بفيروس كورونا عليها العزل في المنزل لتخصيص مستشفيات العزل للحالات المتوسطة والخطيرة.

وأشار إلى ضرورة عدم الذهاب للمستشفيات خلال هذه الفترة إلا لضرورة طبية لتجنب الإصابة بعدوى مكتسبة والالتزام بالعزل في المنزل بالنسبة للحالات المصابة بفيروس كورونا البسيطة مع المتابعة الصحية من جانب الأطباء، لافتًا خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن العلاج المنزلي فعال وإن كل الحالات البسيطة التي نصحت بالعزل المنزلي تم شفائها.

وقبل تلك التصريحات نشرت الوزارة إجراءات العزل المنزلي للمصابين بفيروس "كورونا" من الحالات البسيطة، بعد توقيع الكشف على الحالة وتشخيصها بالمستشفى، لكن ماذا إذ كنت مرافقًا لمصاب؟

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وإذا كنت مرافق لأحد الحالات في المنزل، يجب أن تتوخي الحذر حتى لا تنتقل العدوى إليك، واتبع النصائح التالية التي نشرها موقع "RED CROSS".

- حد من اتصالك معه:

حاول أن تحد بقدر الإمكان من اتصالك مع المصاب، واكتفِ فقط بوجودك معه أثناء مساعدته أو تقديم الرعاية له، واحرص على تهوية المنزل باستمرار.

- انفصل عنه:

خصص أدوات معينة للمصاب بفيروس كورونا وابتعد عن استخدامها، مثل حجرة النوم والحمام إن أمكن، وأدوات الطعام من أطباق وأواني وملاعق على أن يتم تطهيرها جيدًا بعد انتهاب المريض من استخدامها عن طريق ارتدائك لقفاز وغسلها تحت الماء الساخن والتخلص من القفاز بعدها.

- مشاركة الأغراض الشخصية:

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تجنب مشاركة الأغراض الشخصية معه، الأطباق الأكواب المناشف، والفراش والموبايل.

- ارتدي كمامات وقفازات:

الكمامة والجوانتي من أكثر الإجراءات الوقائية التي تحميك فلا بد من الالتزام بها، وارتدائهما دائمًا عند التعامل معه، وبعد الانتهاء من التعامل تخلص منهم في سلة مهملات مغلقة واغسل يدك على الفور.

من أجلك: يمكنك ارتداء غطاء من القماش عند العناية بالشخص. ارتد قفازات عند لمس أو اتصال دم المريض أو البراز أو سوائل الجسم، وتخلص من القفازات في سلة المهملات المبطنة واغسل يديك على الفور.

- غسل اليد:

اغسل يدك بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، واستخدم معقم يد يحتوي على 60 في المائة من الكحول، وتجنب لمس عينك وأنفك وفمك.

- تطهير الأسطح:

احرص على تنظيف الأسطح وتعقيمها مثل الطاولات، مقابض الأبوات، مفاتيح الإضاءة، المقابص، المكاتب، الحمام، الحنفيات، ونظف حجرة المريض باستمرار.

- إلقاء المخلفات:

خصص سلة قمامة مغلقة للمريض ليلقي بها الجوانتي والكمامات المستخدمة، وإفراغها في فترات قصيرة، وسلة أخرى لك لحمايتك وتقليل انتقال العدوى.