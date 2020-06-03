الأعراض متشابهة.. كيف تفرق بين ألم القولون وكورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: تتشابه أعراض ألم القولون مع علامات الإصابة بعدوى كوفيد 19، من حيث التعرض لمشكلات الجهاز الهضمي مثل الإسهال وغيرها، فكيف يمكن التفرقة بينهما؟

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