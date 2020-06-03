ماسك البطاطس للوجه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:45 مساءً - يساهم قشر البطاطس وعصيرها على تحسين صحة البشرة، وعلاج الكثير من المشكلات الجلدية الأخرى كالبقع السوداء، والبشرة الداكنة وحب الشباب، وتُصنع أقنعة البطاطا بطرقٍ مختلفة حسب مشكلة البشرة، لذا جمعنا لكُنَّ عدة وصفات مع فوائدها، وإليكن التفاصيل.



ماسك البطاطس لعلاج التجاعيد

ماسك البطاطس لعلاج التجاعيد



الشيخوخة مرحلة طبيعية، تسبِّب مشاكل مختلفة، مثل الخطوط الدقيقة، والجفاف والتجاعيد، ويُعد عصير البطاطس بمثابة المنقذ لإزالة هذه المشاكل، خاصة التجاعيد؛ لاحتوائه على فيتامين C ومضادات الأكسدة. ولتحضير الماسك، قومي بتقشير البطاطس وهرسها للحصول على عجينة، وضعيها لمدة ٢٠ دقيقة على البشرة، ثم اغسليها بالماء البارد، ولطريقة أخرى، امزجي كمية من عصير البطاطس مع لبن الزبادي وملعقة من زيت الزيتون، وضَعِي الخليط كقناع للبشرة.

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ماسك البطاطس للبُقع الدّاكنة في الوجه

ماسك البطاطس للبُقع الدّاكنة في الوجه



تُستخدم البطاطس في ماسكات العناية بالبشرة، لِكونها تمتلك العديد من العناصر الطبيعية، كالفيتامينات التي تُساعد على تنظيف وتطهير البشرة من الشوائب العالقة بها، كما تحتوي على نسبةٍ مُرتفعة من النشا، وتُساعد على إزالة البُقع الدّاكنة من البشرة، إضافةً إلى السُّمْرَة الناتجة عن حروق الشمس، ولصنع الماسك أحضري حبة أو حبتين من البطاطس النيئة وكمية قليلة من عصير الليمون مع نصف ملعقة صغيرة من الكركم، ولتحضِّريهم اطحني البطاطس في الخلّاط، ثم أضيفي بقية المكونات إليها، واخلطيهم جيدًا، ثم ضعي الخليط الناتج على الوجه، واتركيه لمدة ربع ساعة، ثم تُغسل البشرة بالماء، وتُكَرَّر الطريقة مرة واحدة في الأسبوع لإزالة البقع الداكنة نهائيًّا.



ماسك البطاطس لحب الشباب

ماسك البطاطس لحب الشباب



تحتوي البطاطس على نسبةٍ عالية من مُضادّات الأكسدة، التي تُساعد في الحدّ من تكوّن الجذور الحرة، وتحمي البشرة من الميكروبات والجراثيم، كما أنّ خصائصها الحمضية تُزيل تراكمات الأوساخ والزّيوت، وتفتح المسامات المسدودة، ولصنع هذا الماسك، أحضري ملعقة كبيرة من عصير البطاطس أو اللب، وملعقة كبيرة من عصير الطماطم، مع ملعقة كبيرة من العسل إن توفَّر، أو يمكن الاستغناء عنه، ومن ثَمَّ امزجيهم معًا لتشكيل عجينة ليَّنة، وضعيها على جميع أجزاء الوجه، واحرصي على تكثيفه في الأماكن المصابة، وتُكرّر الطريقة يوميًّا إلى أن تختفي الحبوب.

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ماسك البطاطس لترطيب البشرة

ماسك البطاطس لترطيب البشرة



تُستخدم البطاطس أيضًا لترطيب البشرة من الداخل، وخاصةً البشرة الجافة، حيث تمنح النّعومة والمرونة للبشرة، ولتحضير هذا الماسك أحضري ملعقة صغيرة من البطاطس المبشورة، مع نصف ملعقة صغيرة من اللبن الرائب، واخلطيها معًا لتحصلي على معجون ناعم، وضعِيه على الوجه لمدة ٢٠ دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء.



ماسك البطاطس لإزالة الهالات السوداء

ماسك البطاطس لإزالة الهالات السوداء



تساعد البطاطس في التخلص من الانتفاخات والهالات السوداء، ولتحضيره قشِّري البطاطس النيئة وقطعيها لشرائح كبيرة، ثم لفيها بقطعة قماش، وضعيها على الهالات لمدة ٢٠ دقيقة، ثم اغسليها بلطف بالماء الدافئ.

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