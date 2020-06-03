كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:45 مساءً - يُعتبر البقدونس من النباتات المشهورة بفوائدها الصحية للجسم عمومًا، كما أنه مفيد أيضًا لتطويل الشعر والحفاظ على بريقه. ويمكن استخدام البقدونس كلوشن لفروة الرأس، حيث يعمل على تنشيط الدورة الدموية فيها، ما يقلّل من تساقط الشعر تدريجيًّا. إليكِ أفضل وصفات البقدونس للشعر: البقدونس لـ منع تساقط الشعر:

تابعي المزيد: فوائد البقدونس لشعر طويل ولامع



لمنع تساقط الشعر، يُسلق ملء كف اليد من البقدونس

خلطة البقدونس





الطازج في ملعقتين من الماء على نار هادئة، حتى يهترئ تمامًا، ويصبح مثل خليط الحنّاء تقريبًا، تُبلّل فروة الرأس بالماء ويُفرد عليها خليط البقدونس حتى يغطي الرأس بالكامل، ثم يُلفّ الرأس بفوطة جافة لمدة ساعة، ثم يُغسل الشعر بالماء والشامبو المعتاد. تُستخدم هذه الوصفة لعلاج تساقط الشعر واستعادة بريقه ولمعانه مرة أخرى؛ لأنّ التدليك بالبقدونس يحفّز الدورة الدموية بفروة الرأس.

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البقدونس لتطويل الشعر وتكثيفه:

لتطويل الشعر



لتطويل الشعر وتكثيفه، تجفف حزمة من البقدونس وتُطحن جيدًا حتى تُصبح ناعمة، ثم يُخلط مسحوق البقدونس مع أربع ملاعق حنّاء، ويُطبخ بزيت الزيتون على النار حتى يغلي، ثم يُصفّى ويُحفظ في زجاجة. يُستخدم هذا الخليط مرة واحدة أسبوعيًّا ثم يُغسل الشعر بالماء الدافئ. تتميز هذه الوصفة باحتوائها أيضًا على زيت الزيتون الغني بفيتامين (أ)، الذي يعمل على تقوية وتكثيف الشعر لأنه من مضادات الأكسدة.

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