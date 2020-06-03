خل التفاح لشدّ البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:45 مساءً - يلعب خلّ التفاح دورًا مهمًّا وأساسيًّا في نضارة بشرة الوجه، إذ يحتوي على مواد حمضية تساعد على التخلص من الأوساخ والجراثيم، ويحارب ويقاوم شيخوخة الوجه، لأنه يعمل على شدّ الوجه بشكل طبيعي دون الحاجة لصالونات التجميل.



كما يساعد على إزالة البقع الداكنة في الوجه، ويوحّد لون البشرة ويقي من ظهور حب الشباب، بخاصة في سنّ مبكّرة، ويخلّص البشرة من تكوّن الأوساخ والجراثيم.



ولكن قبل استخدام هذه الوصفات من خلّ التفاح، عليكِ التأكد أنه ليس لديكِ أيّ حساسية منه على جلد البشرة، عن طريق استخدام قطعة قطنية منه على جزء بسيط من بشرتِك.





خل التفاح والعسل

خل التفاح والعسل



- ملعقة صغيرة خل تفاح

- 2 ملعقة صغيرة ماء دافئ

- ملعقة صغيرة عسل



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، ووزعيها على بشرتِك.

اتركي الخليط لمدة 10-15 دقيقة فقط، فلا يفضل أن تتركي الخل مدة طويلة على بشرتِك.

يساعدكِ هذا الماسك على التخلّص من الأوساخ والجراثيم بشكل دائمٍ بالخل والماء، والعسل يمنحكِ ملمسًا ناعمًا لبشرتِك.

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خلّ التفاح والزبادي

خل التفاح والعسل





- ملعقة صغيرة خل تفاح

- ملعقة صغيرة زبادي



اخلطي الزبادي مع خل التفاح ووزعيها على بشرتِك.

اتركي الخليط لمدة 20 دقيقة، ثم أزيلي الماسك.

يُعتبر هذا الخليط سهلًا وبسيطًا، ويعادل حمضية بشرتكِ أيًّا كان نوعها، كما يقيكِ من جفاف البشرة أو حدوث أيّ نوع من الحساسية والجفاف.

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