طرق إزالة شعر الوجه نهائيًا

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:45 مساءً - الشعر الزائد في مناطق مختلفة من الجسم، وخصوصًا في الوجه مشكلة تُسبّب الإحراج والإزعاج للمرأة. وبالرغم من انتشار العديد من العلاجات والطرق التي تُساعد في التخلّص من الشعر في الوجه، إلا أن البعض منها قد يكون باهظ الثمن. وقد تفضّل بعض النساء استخدام الطرق الطبيعية الآمنة لإزالة الشعر. لذلك، "الخليج 365.نت" اختار لك أفضل الوصفات الطبيعية وأكثرها فعالية في إزالة شعر الوجه نهائيًا وكيفية تطبيقها.



طرق إزالة شعر الوجه بالنشا

طرق إزالة شعر الوجه والتخلّص منه نهائيًا بوصفات من النشا



اشتهر استخدام النشا منذ القدم في صناعة مستحضرات التجميل؛ لغناه بخصائص هامة ومفيدة للبشرة. سواء في تفتيح لون البشرة أو الحدّ من الزهم الفائض التي تفرزها المسام، إضافة الى تطهير وتخليص البشرة من السموم والشوائب. كما يمتلك النشا خصائص هلامية، وعندما يجف على البشرة يلتصق بها. ومع نزعه، يتم نزع الشعيرات الصغيرة الزائدة والوبر. وكذلك، يساعد في تقليص حجم المسام الذي بدوره يعمل على إضعاف نمو بصيلات الشعر. لذلك، يعتبر النشا مكوّن فعّال وآمن لإزالة الشعر نهائيًا من الوجه؛ إذ لا يُسبّب الحساسية ويناسب جميع أنواع البشرات.

إليك، طرق تحضير وصفات من النشا لإزالة شعر الوجه نهائيًا:



وصفة النشا والليمون الحامض

خلطة النشا وعصير الليمون الحامض لإزالة شعر الوجه نهائيًا



المكونات:

ثمرة من الليمون الحامض

ملعقتان كبيرتان من النشا.

طريقة التحضير والاستخدام:

يُعصر الليمون الحامض، ويَضاف إليه النشا. يُخلط المزيج جيدًا للحصول على مزيج متجانس. ثم، يوزّع المزيج على بشرة الوجه مع الفرك بحركات دائرية باتجاه الشعر. ويُترك لمدة 15 دقيقة حتى يجفّ. بعدها، يُتم إزالة المزيج بواسطة منشفة مبلّلة من خلال الفرك على طريقة التقشير. ثم، يشطف الوجه بالماء جيدًا.





وصفة النشا وزيت الزيتون

خلطة النشا وزيت الزيتون لإزالة شعر الوجه نهائيًا



المكونات:

ملعقتان كبيرتان من النشا.

3 ملاعق من زيت الزيتون البكر.

طريقة التحضير والاستخدام:

تُمزج المكونات مع بعضها البعض جيدًا. ثم، يوزّع المزيج على بشرة الوجه مع مدّه بحركات دائرية. ويترك لمدة 20 دقيقة. بعدها، يُفرك مرّة أخرى على طريقة التقشير باتجاه معاكس للشعر. ثم، يُشطف الوجه بالماء والصابون المخصّص للبشرة.

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وصفة النشا وبياض البيض

خلطة البيض والنشا لإزالة شعر الوجه



المكونات:

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة التحضير والاستخدام:

يُخفق بياض البيض جيدًا، ويُضاف إليه السكر والنشا. تُخلط المكونات جميعها للحصول على مزيج متجانس. ثم، تُدهن البشرة بالمزيج مع التحريك بحركات دائرية وباتجاه نمو الشعر. يُترك لمدة 15 دقيقة. ثم، تقشّر البشرة بقطعة من القماش الناعم المبلّل. بعدها، تُشطف البشرة بالماء البارد لإغلاق المسام.



وصفة النشا والعسل

خلطة العسل والنشا لإزالة شعر الوجه والتخلّص منه نهائيًا



المكونات:

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ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الحامض.

طريقة التحضير والاستخدام:

تُمزج المكونات مع بعضها البعض للحصول على عجينة ليّنة. ثم، تُوضع على البشرة وتُترك على الوجه لمدة 20 دقيقة كي تجفّ. ثم، تُفرك البشرة بحركات دائرية باتجاه معاكس لنمو الشعر ولمدة 5 دقائق. بعدها، يُشطف الوجه بالماء البارد.



وصفة النشا والحليب

خلطة النشا والحليب لإزالة شعر الوجه



المكونات:

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام:

تُمزج المكونات مع بعضها البعض للحصول على مزيج متجانس. ثم، يوزّع المزيج على البشرة بحركات دائرية. ويُترك لمدة 20 دقيقة كي يجفّ. بعدها، يُفرك الوجه باستخدام قطعة قماش مبلّلة باتجاه معاكس لنمو الشعر، ويُشطف الوجه بالماء الفاتر.



وصفة النشا والكركم

خلطة النشا والكركم لإزالة شعر الوجه



المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الكركم البودرة.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

طريقة التحضير والاستخدام:

تُمزج جميع المكونات مع بعضها البعض، للحصول على مزيج متماسك. ثم، يوزّع على البشرة، ويُترك لمدة 20 دقيقة حتى يجفّ. تُفرك البشرة بحركات دائرية معاكسة لنمو الشعر. بعدها، تغسل البشرة بالماء الدافىء، ثم البارد.

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نصائح هامة بعد إزالة شعر الوجه:

أهمية العناية بالبشرة بعد إزالة شعر الوجه

يُنصح بتمرير قطنة مبلّلة إما بماء الورد أو الزبادي لتهدئتها بعد نزع الشعر.

الالتزام في تكرار وصفات إزالة الشعر 3 مرات في الأسبوع، للحصول على النتيجة المرجوة وضمان عدم نمو الشعر نهائيًا.

ترطيب البشرة بعد عملية نزع الشعر، سواء بكريم الترطيب أو بزيوت طبيعية.

تنظيف البشرة بانتظام، واستخدام التونر لتقليص المسام الواسعة التي عادة ما تكون عاملًا مساعدًا في زيادة نمو الشعر.

فوائد النشا للبشرة

يتميّز النشا بفوائد جمالية عدّة؛ لاحتوائه على خصائص هامة ومفيدة للبشرة

يحتوي النشا على فوائد جمالية عدّة، ولعلّ أهمها:

يُساعد في تعزيز الكولاجين في البشرة.

يُحافظ على شباب البشرة، ويحدّ من ظهور التجاعيد.

تفتيح لون البشرة؛ لاحتوائه على فيتامين "أ".

يُعزّز صحة البشرة ويمنحها النعومة؛ لغناه بالمعادن والحمض الأميني.

يخفّف من الزيوت الزائدة في البشرة، وخصوصًا البشرة الدهنية. وبالتالي، يمنع ظهور البثور وحب الشباب.

ينظّف البشرة من الشوائب ويزيل الجلد الميت.

يرطّب البشرة، لاحتوائه على فيتامين "إي" ويحميه من الأشعة الضارّة.

يُرمّم الخلايا التالفة في الجلد؛ لغناه بفيتامين سي".

يمنع جفاف البشرة؛ نظرًا لاحتوائه على البوتاسيوم.

يُجدّد خلايا البشرة ويُغذيها، لغناه بالكربوهيدات.

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