أسباب ظهور الهالات السوداء وطرق علاجها بوصفة سحرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:45 مساءً - الهالات السوداء، تعتبر من أكثر المشكلات الجمالية، التي تعاني منها معظم السيدات لما تتركه من مظهر غير محبّب أو مفضّل على الإطلاق لشكل العينين والوجه ككل؛ إذ تُسيء إلى مظهر العينين وتجعلها تبدو مرهقة ومتعبة إلى حد كبير. وللتخلّص من هذه المشكلة، "الخليج 365.نت" يطعلك على أسباب ظهور الهالات السوداء حول العينين، وطرق التخلّص منها بوصفة طبيعية ستذهلك نتائجها.



الهالات السوداء أسبابها وطرق علاجها بوصفة سحرية



أسباب ظهور الهالات السوداء وطرق علاجها

بدايّة، عليك معرفة الأسباب المؤدية الى ظهور الهالات السوداء حول العينين؛ لتفادي ظهورها وكذلك كيفية التخلّص منها. فالهالات السوداء، هي تصبغات داكنة اللون تظهر نتيجة حالة من ترقق الجلد فى منطقة تحت العين، مما يتسبب فى ظهور الأوعية الدموية بشكل واضح. واللون الظاهر ما هو إلا انعكاسًا للون الدماء تحت الجلد وهو ليس أسود كما هو شائع، ولكنه أحد الأطوال الموجية الخاصة باللون الأزرق أو البنفسجي.

أسباب ظهور الهالات السوداء حول العينين:

أسباب عدّة تؤدي الى ظهور الهالات السوداء حول العينين

يتصور البعض، أن قلة النوم هي السبب الرئيس الكامن وراء لظهور الهالات السوداء أسفل العينين. ولكن، في الحقيقة هناك العديد من الأسباب التي تساعد على زيادة ظهور الهالات السوداء، ولعلّ أهمها:

طبيعة الجلد:

أول هذه الأسباب يتعلق بطبيعة الجلد نفسه، إذ يكون رقيقًا للغاية تحت العين. كما لا توجد في هذه المنطقة أي أنسجة دهنية، ما يجعل أقل التغييرات الطارئة على الجلد في هذه المنطقة باديًة للعيان بشكل كبير. ولهذا تلوح الأوعية الدموية الدقيقة للعيان عبر الطبقة الشفافة من الجلد.

قلة الأوكسجين:

عندما يكون الدم أغمق من المعتاد، تظهر العديد من الأوردة الصغيرة كظلال تحت العينين. ويظهر ذلك بسبب قلة النوم، إذ ينقل الدم كمية أقل من الأوكسجين عبر الأوعية الدموية في هذه المنطقة، مما يعمل على تغيير لون الجلد إلى الأحمر الداكن.



عدم شرب كميات وافرة من المياه:

قلّة شرب المياه بكميات مناسبة يوميًا، يُساعد في ظهور الهالات السوداء تحت العينين.

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استخدام مستحضرات التجميل الرديئة:

الإفراط في استخدام المستحضرات التجميلية، وخاصة ذات الجودة المتدنية، قد تؤذي محيط العين لكونها منطقه رقيقه وتحتاج لعنايه خاصة.

عدم تنظيف محطيط العينين:

عدم الاهتمام بتنظيف محيط العينين وإزالة آثار المكياج، يُساهم في ظهور الهالات السوداء حول العينين.

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عدم تنظيف محيط العينين يساعد في ظهور الهالات السوداء

إجهاد العينين:

إجهاد العين جراء كثرة استخدام الشاشات الالكترونية والهواتف المحمولة لمدّة طويلة دون إراحة العين، يُساعد في تكوين الهالات السوداء تحت العينين؛ إذ تفقد خلايا الجلد المُرهقة جزءًا من محتواها من الماء، مما يجعل الأوردة بادية للعيان.

الأنيميا أو فقر الدم:

فقر الدم الناتج عن انخفاض مستوى الحديد في الدم، يؤثّر بصورة مباشرة في المنطقة الموجودة تحت العينين، وتعدّ النساء أكثر عرضة للهالات السوداء الناتجة عن فقر الدم، وذلك لأنّهن يفقدن كميّات كبيرة من الدم أثناء الدورة الشهرية والولادة.



اضطرابات النوم:

عدم النوم الكافي يُساعد في اسوداد المنقة حول العينين.

النوم على أحد الجانبين أو البطن:

تزيد بعض أوضاع النوم من فرص ظهور الإصابة بالهالات السوداء أسفل العين، مثل النوم على أحد الجانبين أو النوم على البطن، حيث يتم الضغط على الوجه مما يسبب إجهاد منطقة العين، ويعتبر النوم على الظهر من أفضل وضعيات النوم لتفادي الهالات السوداء وظهور التجاعيد في الوجه والمنطقة المحيطة بالعين.



أشعة الشمس:

في حالة تغيرّ لون الجلد في منطقة أسفل العين إلى اللون البني، فيمكن أن يكون هذا بسبب أشعة الشمس التي تسبّب في تصبّغ الجلد؛ حيث أن المنطقة المحيطة بالعين شديدة الحساسية، وتتأثر بالشمس أكثر من مناطق الجلد الأخرى، ومع الإستمرار في التعرض لأشعة الشمس الضارة، فسوف تزداد فرص تغير لون جلد منطقة أسفل العين.

التقدّم في السن:

يؤدي التقدّم في السن الى خسارة الجلد لجزء كبير من مرونته وسماكته؛ إذ يؤدي الى نقص الدهون في المنطقة المحيطة بالعينين.





وصفة سحرية لعلاج الهالات السوداء في 10 أيام فقط

يحتوي الخيار على خصائص هامة في علاج الهالات السوداء حول العينين

من أكثر المكوّنات الطبيعيّة التي ينصح بها خبار التجميل، هو الخيار؛ لوجوده في العديد من المستحضرات والكريمات المتوفّرة في الأسواق ومن أشهر الماركات العالميّة التي تُعنى بجمال المرأة. لذلك، ننصحك بتطبيق هذه الوصفة السحرية ومكونّها الرئيس الخيار للتخلّص من الهالات السوداء حول العينين خلال 10 أيّام فقط.



المكونات:

•كوب من عصير الخيار

•ملعقتان كبيرتان من عصير النعناع

•نصف كوب من الحليب

•ملعقتان كبيرتان من زيت اللّوز الحلو

•ملعقتان كبيرتان من جل نبتة الصبّار



طريقة التحضير:

يُمزج كل من عصير الخيار والنعناع للحصول على مزيج.

يُضاف الحليب وزيت اللّوز الحلو، كي يتماسك المزيج.

يُضاف جل الصبّار الى المزيج، ويُمزج جيدًا كي يتحوّل الى كريم.

يُحفظ المزيج داخل وعاء محكم داخل البرّاد.

تدلّك المنطقة أسفل العينين بالكريم لدقيقتين قبل النوم. يُترك طوال اللّيل ويُغسل صباح اليوم التالي.

تكرّر هذه الوصفة مرّة واحدة يوميًا لمدّة 10 أيّام.

فوائد المكونات:



الخيار: يحتوي الخيار على نسبة عالية من المياه، ما يجعله فعّال في ترطيب البشرة. كما أنه يقلّل من الانتفاخ حول العينين ويكافح التجاعيد؛ لغناه بمضادات الأكسدة وفيتامين "سي" وحامض "الكافيك".

فوائد الخيار في علاج الهالات السوداء

الصبّار: يساعد الصبار على إنتاج الكولاجين في البشرة؛ لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين "سي". ويساهم الصبار في تبييض البشرة، والتخلص من البقع الداكنة، والتصبغات الجلدية.

الحليب: يُساعد الحليب على توحيد لون البشرة تفتيحها بكفاءة عالية؛ لغناه بفيتامين ب12 الذي يمتاز بخصائص التفتيح

زيت اللوز: يقضي زيت اللوز على الهالات السوداء؛ لاحتوائه على فيتامين هـ الذي يجدد البشرة ويعمل على تفتيحها ويقلل من التجاعيد. وأيضًا، يمنح البشرة النعومة ويجعلها تبدو أصغر سنًا؛ لاحتوائه على فيتامين "إ" وأحماض دهنية تجدد خلايا الجلد.



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