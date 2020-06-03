كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:45 مساءً - تعتبر تسريحة الشعر الويفي العريض للشعر الطويل، من أحدث التسريحات الرائجة التي تُعطي الشعر الكثافة والحيويّة. ولا تزال رائجة وبقوة لتميّزها بالستايل الشبابي والجذّاب، مما تمنح المرأة إطلالة شبابية متألقة. ومن السهل إنجازها في المنزل من دون الحاجة للتوجّه إلى صالونات تزيين الشعر.

إخترنا لك بعض الصور لأحدث صيحات تسريحات شعر ويفي عريض للشعر الطويل لصيف 2020، لتختاري منها التسريحة التي تعجبك وتتألقي في ستايل يتماشى مع الموضة على غرار النجمات.

تسريحات شعر ويفي للشعر طويل على غرار النجمات

العنود بدر وتسريحة شعر ويفي عريض

لطالما اجتاحت تسريحة شعر ويفي عريض للشعر الطويل منصّات عروض الأزياء حيث أنَ مصممو الأزياء اختاروا هذه التسريحة؛ لأنها تضفي جمالية من نوع خاص على شكل الوجه، كما تمنح الشعر الكثافة والشكل الجذّاب، وكذلك الكثيرات من الفنانات والممثلات العرب إعتمدنَ هذه التسريحة ليتميزنَ بها في معظم إطلالتهنّ الرماضانية 2020، ومنهنَ هيفاء وهبي التي أشعلت مواقع التواصل بإطلالتها الساحرة، وسيرين عبد النور التي تميزت بلوك عصري وجذاب بالإضافة إلى مصممة الأزياء السعودية العنود بدر، والنجمة نادين نجيم، وبلقيس فتحي، ونوال الزغبي.

هيفاء وهبي وتسريحة شعر ويفي عريض لافتة



تسريحة شعر ويفي عريض المبلّلة

تسريحات شعر ويفي مبلّلة

تسريحة عصرية وجذابة لا تملّ منها النساء ولا تكفّ عن اعتمادها يوماً بعد يوم.

بغض النظر عن نوعية شعرك، أنت بحاجة إلى الجيل لتطبيق هذه التسريحة على كامل شعرك وبالأخص على خصلاته القصيرة والنامية. طبقي الجيل على الشعر الرطب ولفي بعض الخصلات حول إصبعك عند تجفيفه لتحصلي على تموجاتٍ ناعمة ثم استخدمي سبراي وثبتّي خصلات شعرك الأمامية الصغيرة على الجبين.



تسريحة شعر ويفي عريض الجانبية

تسريحات شعر ويفي عريض جانبية على غرار جيسيكا ألبا



اعتمدت هذه التسريحة النجمات حول العالم، فتسريحة الويفي العريض والجانبية هي طريقة للحصول على شعر مصفف على الجانب لإبراز الخصلات بتألقها وجرأتها، تظهر هذه الإطلالة وجهك بأفضل حالاته وتبرز بمهارة كتفيك أيضاً.



تسريحة شعر ويفي عريض مع غرّة جانبية

تسريحة شعر ويفي عريض مع غرّة جانبية على غرار مايا دياب



هذه التسريحة الطويلة والطبيعية والمعاصرة سهلة جداً، وهي عملية جميلة وأنيقة ولعلها من أكثر تسريحات الشعر المعتمدة للسيدات والفتيات الأنيقات والبسيطات، تسريحة شعر ويفي عريض المبعثرة مع غرة جانبية تبرز الوجنتين والعنق بلمسة طبيعية سواء اعتمدتها الشقراوات أو السمراوات.



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تسريحة شعر مملس مع ويفي عريض

جيجي حديد وتسريحة شعر مملس مع ويفي عريض



تٌعد هذه التسريحة المحبّبة والأكثر طبيعية، ناعمة ومرسومة، وهي التسريحة التي تسعى النساء إلى البحث عنها لإبتكار إطلالة أنيقة. يكون ثلاثة أرباع الشعر ويفي وربعه مملس إلى جانب وجهك، تألقي بإسلوب جذاب بإضافة لمسة ناعمة وهادئة بإعتمادك أكسسوار مميّز لتسريحتك.



تسريحة شعر ويفي عريض غجري

تسريحة شعر ويفي عريض على طريقة ميريام فارس



تمنحك هذه التسريحة لمسة جمالية مفعمة بالأنوثة، وتضيف لشعرك حجماً إضافياً وكثافة. يُمكنك استخدام إكسسوار الشعر مع موديل شعر ويفي عريض، مثل تاج الأزهار الصغيرة ذات ذات الألوان المتنوعة، لتتمتعي باطلالة أكثر حيوية تتلاءم مع يومياتك، وتخطفين أنظار كل من حولك مع الخصل المنسدلة.



تسريحة شعر ويفي عريض مع الضفيرة الجانبية

تسريحة شعر ويفي عريض مع الضفيرة الجانبية



إستمتعي بإطلالة جميلة، طبيعية وحديثة جداً، بفضل الحيوية والجاذبية التي تضفيها هذه التسريحة على مظهرك. تناسب هذه التسريحة جميع أشكال الوجه ومختلف ألوان الشعر، إن كانت داكنة أو متوسّطة أو فاتحة.



تسريحة شعر ويفي عريض مع الضفيرتين على الجوانب

تسريحة شعر ويفي عريض مع الضفيرتين على الجوانب



من منا لا تعشق هذه التسريحة الكلاسيكية، التي ترتكز على عنصرين مهمين: ألا وهما الحجم والتحكّم. لذا إذا كنت تبحثين عن إطلالة مرحة وشبابية، فهذه التسريحة ستكون الأنسب لك؛ اذ أنها تجمع بين العصرية والتألق، لتبدين أكثر عفوية وحيوية، من دون بذل أي مجهود.



تسريحة شعر ويفي عريض مرفوع

تسريحات شعر ويفي مرفوع على غرار بيلك لايفلي



الكثيرات من المشاهير تألقن بهذه التسريحة، وهي تعتمد على رفع الخصل الأمامية الى أعلى الرأس، ما يجعلها لافتة متجددة وتليق بالاطلالة اليومية.

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