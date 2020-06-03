إطلالات ريهانا باللون الأبيض

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:45 مساءً - اعتمدت المغنية وسيدة الأعمال ريهانا على العديد من الإطلالات البيضاء، ولا سيما في المناسبات وعلى السجادة الحمراء، لذا جمعنا لمُحِبَّاتها عدة خيارات متنوعة باللون الأبيض، ارتدتْها في المناسبات المتنوعة؛ ليخترن أي إطلالة هي الأجمل.



خيارات كاجوال شبابية

خيارات كاجوال شبابية



لإطلالات شبابية بأسلوب الكاجوال، ارتدت ريهانا فستانًا قصيرًا أبيض مصممًا بحزام وبفتحة واسعة في المنطقة العلوية، وظهرت بفستان قصير مصمم بأكتاف مرفوعة وأزرار، وأطلت بجمبسوت واسع ومريح، ونسقت بنطالًا أبيض مع قميص أبيض ومعطف واسع، واختارت بنطالًا وبلوفر رياضيين باللون الأبيض لإطلالة أنيقة وبسيطة.

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إطلالات عصرية للمناسبات

إطلالات عصرية للمناسبات



تعتمد ريهانا على الإطلالات العصرية في مناسباتها، ومن أبرز إطلالاتها تأنقت بفستان أبيض طويل ومنفوش مع معطف واسع وطويل، وتجملت بجمبسوت من الدانتيل الأبيض المزين بقماش عصري أبيض ملتف من الجهتين على شكل فيونكة ضخمة.

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