الفساتين المقلمة موضة أساسية لصيف 2020 من توقيع أهم الدور العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:45 مساءً - تعد موضة الفساتين المقلّمة من أبرز الاتجاهات التي تطبع على موسم الصيف لمسة من الفرادة الأنيقة والمنعشة.

فستان قصير بالتقليمات من أوسكار دي لا رنتا Oscar De La Renta



ولصيف 2020، طرحت أهم الدور العالمية الفساتين المقلمة بتصاميم خلابة وألوان ملفتة ظهرت بالأسود والأبيض لإطلالة كلاسيكية، الكحلي والأبيض لإطلالة خاصة برحلة بحرية، وبالألوان المنعشة مثل الزهري والأزرق والأخضر لإطالة شبابية مفعمة بالانتعاش.

ولكي تظهري بلوك ترندي آخر موضة في صيف 2020، سوق نقدم إليك اليوم في «الخليج 365» أبرز تصاميم الفساتين المقلمة بألوان متنوعة ولمناسباتك المتنوعة هذا الموسم؛ كي تختاري منها ما تحبذين.

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فساتين مقلمة لصيف 2020 من عروض الأزياء العالمية

فساتين مقلمة كلاسيكية لصيف 2020

لم تغب موضة الفساتين المقلمة الكلاسيكية بتصاميمها وألوانها عن موضة صيف 2020. وهنا نقصد بالألوان الكلاسيكية تلك الأساسية في كل موسم مثل تلك الحيادية.

اعتمدي الفساتين الكلاسيكية لصيف 2020 بأسلوب الفستان الميدي المقلم بالتقليمات البيضاء والذهبية العريضة على منصة عرض ستيلا ماكارتني Stella McCartney. وقد لفتنا هذا التصميم بأكمامه المنفوخة العصرية التي تتدلى منها الشرائط الأنيقة. نسقي معه «صندل» بكعب باللون الذهبي ومجوهرات من الذهب الأصفر.

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فستان مقلم أنيق من كريستيان ديور Christian Dior



كذلك، فقد جذبنا الفستان المقلم بتصميمه الكلاسيكي على عارضة لويس فويتون Louis Vuitton، والذي جاء أنيقاً بالتقليمات الكحلية والبيضاء. نسقي معه قبعة بيضاء و«صندل» أبيض جذاباً لإطلالة صيفية ليس لها مثيل.

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فساتين مقلمة رياضية لصيف 2020

فستان مقلم رياضي بأسلوب بولو من مايكل كورس Michael Kors



لصيف 2020، ظهرت الفساتين المقلمة الرياضية بأسلوبها من خلال الياقة البيضاء، أي أسلوب (البولو)، على منصات العديد من أهم الدور العالمية. اختاري فستاناً مقلماً رياضياً بياقة بيضاء باللونين الكحلي والأحمر من علامة كوشيه Koche، اربطي قميصاً من الدنيم على خصرك ونسقي مع الإطلالة سنيكرز باللون الأبيض لإطلالات الصيف الكاجوال.

كما ويمكنك اعتماد الفستان المقلم الرياضي بأسلوب مايكل كورس Michael Kors من خلال تنسيق معطف فوقه بطبعة الكارو للمزج بين الطبعات المتنوعة في الإطلالة الواحدة. هذه الإطلالة تعدّ أقل كاجوال من السابقة.

فساتين مقلمة بألوان منعشة لصيف 2020

فستان مقلم بالتقليمات العريضة الملونة من ألتوزارا Altuzarra



انتقي لصيف 202 الفساتين المقلمة ذان الألوان الحيوية المنعشة. وقد أعجبنا الفستان المقلم من الأسفل بتصميم A Line على شكل قميص من الأعلى، من دار ألتوزارا Altuzarra بألوانه المفعمة بالإشراقة. نسقي معه صندل بدون كعب بتصميم غلادييتر لإطلالة متكاملة.

وإذا كنت من ذوات القامة الرشيقة والرفيعة، اختاري ارتداء فستان مقلم بالألوان المشرقة من أوسكار دي لا رنتا Oscar De La Renta بتصميم كتف واحد لإطلالة مسائية في الهواء الطلق في صيف 2020. هذا التصميم لا يحتاج سوى لأقراط طويلة جذابة.

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