عبايات خفيفة للصيف من وحي مريم إلياسي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:45 مساءً - برزت مدونة الموضة ومصممة الأزياء مريم إلياسي بعدة عبايات أنيقة خلال الفترات الماضية، ومن أحدثها وأكثرها مناسبةً للفصل الحالي جمعنا لكِ عزيزتي عدة عبايات أنيقة، يمكنك أن تستوحي منها بعض الأفكار لإطلالتك.



إطلالات العبايات الملونة

العبايات الملونة



فضَّلت مريم اختيار العبايات البيضاء وبتدرجات اللون الأبيض في إطلالاتها، ومنها تأنقت بعباية بيضاء مزينة بالنقوش الذهبية، وتجملت بعباية بيضاء مزينة بالسكّري، وظهرت بعباية باللون البيج مصممة بشكل ناعم، وأكملت بقطعة بيضاء بسيطة، وارتدت عباية بنية مصمَّمة بشكل ناعم وأنيق.

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خيارات العبايات السوداء

العبايات السوداء



اعتمدت إلياسي عدة عبايات باللون الأسود وبتصميمات مختلفة، من أبرزها عباية سوداء مصممة بخطوط عريضة باللونين الأبيض والبيج، وأطلت بعباية سوداء مزينة بقماش أخضر، وعباية أخرى ناعمة باللون الأسود.

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