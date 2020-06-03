اكسسوارات الأحذية تضيف لمسة جذابة لإطلالتك

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يونيو 2020 07:45 مساءً - قدمت العديد من الماركات أحذية مزينة باكسسوارات وسلاسل بتصاميم عصرية وغير تقليدية.



فلا تقتصر الاكسسوارات على الوجه والرقبة واليد، بل يمكنك اعتماد اكسسوارات الأحذية هذ لانها صيحة رائجة وتضيف لمسة جذابة لإطلالاتك. تابعي المزيد:اكسسوارات عام ٢٠٢٠: حقائب الدلو وأحذية ضخمة وأطواق مبطنة



اكسسوار الحذاء من Coach 1941

COACH 1941

أضافت ماركة Coach 1941 اكسسوار السلسلة الفضية حول الكاحل مع الحذاء الوردي والأخضر، وتميز بتصميمه البسيط والعصري.





اكسسوار الحذاء من JW Anderson



أيضاً قدمت ماركة JW Anderson حذاء ذهبي مسطح بالجلد المعدني مع سلسلة ذهبية مزينة بالكريستال البرّاق.



تابعي المزيد:اكسسوارات عام ٢٠٢٠: حقائب الدلو وأحذية ضخمة وأطواق مبطنة



اكسسوار الحذاء من N21



وقدمت ماركة N21 اكسسوار الحذاء بالسلسلة المعدنية الكبيرة باللون الفضي حول الكاحل، وتميز بتصميمه اللافت للأنظار مع أحذية باللون الأسود.



اكسسوار الحذاء من اوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta OSCAR DE LA RENTA



جمعت أحذية اوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta بين الأنوثة والعصرية، حيث تميزت بألوانها الحيوية مع السلسلة الذهبية التي تزينها.







اكسسوار الحذاء من Peter Pilotto Advertisements

قدمت ماركة Peter Pilotto الأحذية الملونة مع الإكسسوارات المرصعة بفصوص ملونة بنفس ألوان الأحذية لإطلالة نابضة بالحيوية.





اكسسوار الحذاء من Prabal Gurung PRABAL GURUNG



أضافت ماركة Prabal Gurung السلسلة الذهبية لحذاء جلد أنيق يجمع بين الأحمر والأزرق وتميز بتصميم جذاب رغم الألوان المتناقضة.





اكسسوار الحذاء من Proenza Schouler



قدمت ماركة Proenza Schouler حذاء أبيض وأسود مزين بسلسلة ذهبية، وتميز بتصميم عصري يناسب إطلالات النهار والمساء.



اكسسوار الحذاء من فيرساتشي Versace VERSACE



أحببنا الحذاء الوردي الأنثوي من فيرساتشي Versace والمزين بسلسلة ذهبية حول الكاحل لتضيف لمسة جذابة إلى التصميم. تابعي المزيد:اكسسوارات الخريف.. أحذية بوت اخر موضة تناسب جميع الأجسام

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