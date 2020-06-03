صيحة نظارات الفاشينيستا العربيات الغريبة

تبقى أكسسوارات الفاشينيستا العربيات مثاراً للجدال في مختلف إطلالاتهن. فهن قلما يخترن التصاميم العادية الكلاسيكية، وغالباً ما يبحثن في كل خياراتهن عن تلك التصاميم غير التقليدية الغريبة أحياناً والقادرة على أن تكون أساس لوكاتهن أو أن تنفخ فيها الروح. النظارات الشمسية لم يعد غرضها الحماية من أشعة الشمس الضارة فقط، بل باتت قطعة أساسية لتزيين اللوكات وما لفتنا في الآونة الأخيرة، استعانة المؤثرات العربية بالتصاميم المميزة والغريبة منها لتقلب لوكاتهن رأساً على عقب.

النظارات الشمسية الغريبة



فهذه القطع من الأكسسوارات باتت وسيلتهن للهروب من اللوكات الرتيبة العادية، فإذا ما اخترن ارتداء ملابس أساسية عادية، تبقى هذه النظارات بإطاراتها اللافتة وعدساتها المميزة أساس يستقطب الأنظار اليهن بسهولة. فقط رأيناهن يفتتحن الخريف بإطارات هندسية مميزة وعصرية منها على شكل مثلث أو مبرعة صغيرة وبأحجام غير اعتيادية. كما لفتتنا تلك التي أضيفت اليها التفاصيل على هيئة أجنحة أو دبابيس مروسة أو جنازير أو ترصيعات على اختلافها.

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موضة دائمة

الى جانب أشكال الإطارات وتفاصيلها، رأينا شتى الدور العالمية تطلق لمسات فنية في العدسات أيضاً، منها ما جاءت بألوان مميزة ولافتة، ومنها ما جاءت غير عادية مثل تلك المرقطة. المميز للغاية في هذه النظارات أنها باتت من القطع التي لا تبطل موضتها، فحتى لو خفت وهجها لفترة أو من موسم لآخر، إلا أنها تعود الى النافذة من جديد دوماً، خصوصاً عندما تعيد إحيائها فاشينيستا يشتهرن بأناقتهن وستايلهن المميز وذوقهن الرفيع. فإذا كنت بطريقة سهلة وسريعة لتغيير مجرى لوكك، وقلب ملابسك العادية الى ما هو جذاب وساحر ويترك انطباق عن شخصيتك العصرية المندفعة والجريئة، فإن النظارات الشمسية غير العادية هي طريقك والدور العالمية الفاخرة أطلقت لك العديد من الموديلات التي تناسب ستايلاتك المختلفة وذوقك ولمساتك المميزة في حسن تنسيقها.

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