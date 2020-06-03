فساتين خطوبة زرقاء لعروس 2020

يتمتع اللون الأزرق بمكانة خاصة لدى مصممي الأزياء، وهذه السنة حضر بقوة في تصاميم زهير مراد وإيلي صعب، فهو خيار الملكات والأميرات في مناسباتهن الخاصة. يبدو أن اللون الأزرق بدرجاته الناعمة هو اللون الأكثر رواجاً لعام 2020، حيث قدمت العديد من الماركات فساتين خطوبة زرقاء خلال أسبوع الموضة الباريسي لموسم الربيع والصيف.

وتنوعت موديلات الفساتين باللون الأزرق لتناسب مختلف الأذواق وتمنح العروس إطلالة جذابة وراقية.

شاهدي أجمل فساتين خطوبة زرقاء من توقيع أشهر الماركات العالمية لتستوحي منها تصميم أخاذ يناسبك.



فساتين جورج شقرا Georges Chakra

أبدع المصمم اللبناني جورج شقرا Georges Chakra فساتين خطوبة زرقاء بتصاميم متنوعة، سواء فساتين بقصّات بسيطة أو قصّات واسعة.

وظهرت العديد من الصيحات في فساتين جورج شقرا، مثل فساتين الكشكش، الفساتين الـHigh Low، الفساتين المزينة بالفيونكات، والفساتين بالشق الأمامي الطويل.

كما قدم المصمم موديلات فساتين خطوبة High Low، والتي تعد من أبرز الصيحات التي تمنح العروس لمسة أنثوية ساحرة.



فساتين جورج حبيقة Georges Hobeika

أيضاً قدم المصمم اللبناني جورج حبيقة فساتين خطوبة باللون الأزرق، وجمعت بين الفخامة والأنوثة.

أحببنا الفساتين المنفوشة من جورج حبيقة، والمزينة بالتطريزات البرّاقة التي تزيد من سحرها سواء باللون الفضي أو الذهبي

وأبهرنا الفستان الستان المنفوش بالأكمام المنفوخة والقماش الشفاف المزين بالورود على الصدر مع الشق الأمامي الطويل.

كما قدم المصمم فستان خطوبة أزرق وذهبي يتسم بالفخامة والعصرية، حيث أنه بصيحة الـCrop Top المميزة وبطول متوسط، وهو التصميم المفضل لدى جورج حبيقة.



فساتين رالف وروسو Ralph & Russo

Advertisements

برزت درجات الأزرق الناعمة بتصاميم بسيطة وأقمشة شفافة وخفيفة في عرض أزياء رالف آند روسو.

وتميزت الفساتين بالتصاميم الضيقة، فضلاً عن الموديلات بالقصّة A Line، كما قدمت الماركة فساتين زرقاء مزينة بطبعات ونقشات ملونة لتضيف لمسة حيوية للتصاميم.

وأعجبنا الفستان المنفوش بالأكتاف المنسدلة والمغطى بالورود الكبيرة من القماش لتبدو العروس وكأنها زهرة في بستان.



فساتين طوني ورد Tony Ward

تنوعت فساتين طوني ورد لترضي مختلف الأذواق، فقد تصاميم بقصّة A Line وأخرى بقصّات عمودية.

وظهرت مجموعة من صيحات فساتين الخطوبة في تشكيلة طوني ورد، مثل الفستان الـHigh Low والفستان بالسترة الإضافية الشفافة والمطرزة، فضلاً عن الفستان الأزرق الشفاف بالطبعات الملونة.

قد يهمك أيضا:

أجمل الفساتين الطويلة للمحجبات والتي تناسب السهرة

أناقة رمضانيّة بألوان الطيف الباستيليّة وتوقيع العمانيّة أمل الرئيسي