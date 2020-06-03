8 مستحضرات لبشرة مخمليَّة

القاهرة – لايف ستايل عانقي الطبيعة وأدخلي ضمن روتين العناية ببشرتك مستحضرات معزَّزة بمكونات طبيعية وزيوت أساسية تسمح بالتصدّي لزحف التجاعيد وترطِّب البشرة في العمق، فهي تشكّل في عصرنا هذا إكسيراً للشباب. ظلال طبيعية " شير آي شادو من بربري Burberry Sheer Eye Shadow " ظلال بألوان الباستيل " غايم لايتر باليت من باي تيري By Terry Game Lighter Palette " مرطب البشرة " بيوتي إلكسير من كودالي Caudalie Beauty Elexir " طلاء أظافر " لي فيرني فيردي باستيللو من شانيل CHANEL Le Vernis Verde Pastello " سيروم " ذا كونسونتريت من لامير La Mer The Concentrate " Advertisements كونسيلر" فيكس إيت من ديور Dior Fix It Concealer " ظلال عيون "آي كونيك لونغ وير أيشادو باليت من مارك جايكوبس Marc Jacobs Eye Conic Longwear Eyeshadow Palette " كريم للوجه " بلاك روز طريم ماسك من سيسلي Sisley Black Rose Cream Mask " قد يهمك ايضاً: تعرف على درجات "كونسيلر نارس" التي تناسب بشرتي تعرفي على أفضل كونسيلر للبشرة الدهنية

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