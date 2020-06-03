مكياج عروس خليجي صيفي فخم

المكياج الخليجي الفخم يجعل إطلالة العروس، إطلالة مميزة وجذابة، خاصة أنه مكياج يرتكز بشكل كبير على إبراز الملامح وظلال عيون جذابة مع تفاصيل مميزة.

ويتميز بألوانه القوية المتعددة والتي غالباً ما تعمل على إبراز العينين عن طريق تحديدهما بالكحل بجانب اختيار الألوان الملفتة للأنظار والتي تجعل من العيون هي بطلة المشهد، اليوم نقدم لك بعض النصائح مع تفاصيل جمالية تزيد من جمالك جمالاً.



الأساس البرونزي

اختاري دائماً كريم أساس أغمق من بشرتك بحسب لون بشرتك بدرجة أو درجتين، ثم طبقي البرونزر بلمعة أو بدون لمعة بواسطة فرشاة كبيرة على المناطق البارزة في الوجه، لكن بشكل معتدل غير مبالغ فيه مع الكونتور والهايلايت بحسب شكل وجهك.



الحواجب

الحواجب العريضة الممتلئة بعض الشيء من أهم الخطوات التي يجب الاعتماد عليها عند الظهور بمكياج خليجي فخم.



الأيلاينر

من الجماليات المهمة عند تطبيق مكياج عروس خليجي فخم التركيز على رسم الأيلاينر الأسود المجنح إلى خارج العين لمنحها طابعاً شرقياً مع تكثيف الماسكرا السوداء بعدة طبقات على الرموش العليا والسفلى بحد سواء.



الظلال الداكنة

لرسم العيون بطريقة فخمة لا تنسيْ تمرير الظلال الداكنة برونزية كانت أم سوداء على كامل الجفون العليا، ولمسة من الميتالك لظل الجفون.

Advertisements



إبراز عظمتي الوجه

عليكِ بوضع كريم أساس ذي طبقة سميكة، مع إبراز عظمتي الوجه والذقن بالكونتور بشكل قوي، ليناسب منطقة الخدود.



الهايلايتر

اختاري لمسات الهايلايتر البراقة لإطلالة متناغمة، ووضع الهايلايتر فوق عظمتي الخد، والجبهة.



أحمر الشفاه

أرسمي أحمر الشفاه المشرق مع المكياج الخليجي، كالأحمر والبني وحتى الزهري لإطلالة كاملة أنيقة.

لا تنسيْ عزيزتي أن تعالجي قبل الزفاف المشكلات التي تعانيها بشرتك، فسر الإطلالة المثالية يوم الزفاف هو البشرة الخالية من العيوب، واختمي إطلالتك بتسريحة ناعمة، إكسسوار مميز ونظرة ملؤها الثقة أمام ضيوفك.

قد يهمك ايضا:

مكياج الشمندر لبشرة وشفاهٍ بلون ورديّ

خطوات مكياج مميزة من Benefit لإطلالة مبهرة في العيد