نصائح لاختيار ظلال الأزياء حسب لون الحذاء الخاص بك

في معظم الأحيان، تميل المرأة إلى اختيار الكعب الأسود لإكمال مظهرها بغض النظر عن عدد أزواج الكعب اللامع التي تمتلكها، فاللون الأسود ظل آمن، لكن هذا لا يعني أن بقية الأحذية الملونة لا يجب أن تحظى بقدر متساوٍ من الاهتمام، لكن بطبيعة الحال يتطلب تنسيق الأحذية الملونة مع مظهرك مزيدًا من التفكير والجهد مقارنة بالأحذية السوداء، وفي هذا المقال، سنقدم لكِ النصائح حول ظلال الأزياء التي يجب أن ترتديها مع الأحذية الملونة، لكن قبل البدء هناك بعض القواعد التي يجب تذكرها:

1. إذا كان لباسك شمل لونا معينا، يمكن اختيار حذائك في ظل من ظلال هذا اللون.

2. الأحذية السوداء والبيج والرمادي تتماشى مع كل شيء.

3. لا يمكن أن تخطئي أبدًا في اعتماد إطلالة أحادية اللون.

الآن بعد أن تعرفتِ على القواعد الأساسية، دعونا نتعمق في الألوان التي نوصي بارتدائها مع كل لون حذاء مختلف، ما عليك سوى الاستمرار في القراءة لرؤية أفضل الظلال التي يمكنك ارتداؤها مع كل حذاء ملون

- تتناسق الأحذية الزرقاء بشكل أفضل مع الأصفر والظلال المحايدة والبني والأبيض والأخضر.

- تتناسق الأحذية الذهبية بشكل أفضل مع الأسود والأحمر والأبيض والأخضر الزمردي والأزرق والبرغندي.

- تتناسق الأحذية الخضراء بشكل أفضل مع البني والأسود والأزرق والأخضر والظلال المحايدة والأصفر.

- تتناسق الأحذية البرتقالية بشكل أفضل مع درجات اللون الأزرق والأخضر والأبيض والنغمات الترابية والأحمر والأصفر.

- تتناسق الأحذية الأرجوانية مع الظلال المحايدة والأسود والأزرق البحري والوردي والأخضر.

- تتناسق الأحذية الحمراء بشكل أفضل مع اللون الوردي والبرتقالي والأخضر والأسود والأبيض والظلال المحايدة والأزرق الداكن.

- تتناسق الأحذية الفضية بشكل أفضل مع الأبيض والأحمر والأرجواني والظلال المحايدة والنيلي والأسود.

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