موديلات فساتين سهرة تخفي البطن البارز

كشفت دور الأزياء العالمية عن مجموعة كبيرة من فساتين السهرة ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم ربيع 2020.

شاهدي مجموعة تصاميم فساتين سهرة تخفي بروز البطن لتطلي بكامل أناقتك وبالقامة المثالية

فساتين سهرة طبقات موضة 2020

هيمنت فساتين السهرة المؤلفة من طبقات على عروض الأزياء الجاهزة، بعض التصاميم تميزت بالخصر العالي الذي يبدأ من أسفل الصدر مباشرة كما في الفستان الذي رصدناه لدى ماركةجيامباتيستا فاليGiambattista Valli، اعتمدي هذه الصيحة التي تساعد في إخفاء بروز البطن.

فساتين سهرة بتنورة إمبراطورية

تأتي فساتين السهرة بالتنانير الإمبراطوريةempire dress على أول لائحة صيحات الموضة العالمية وتتميز بالتنورة عالية الخصر الواسعة والهدلة على القوام مثل الموديلات التي جمعناها من مجموعات دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana وإيلي صعب Elie Saab وبادجلي ميشكا Badgley Mischka وهى وسيلتك الأنيقة لإخفاء ترهلات الخصر.

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فساتين سهرة مزينة بثنيات

دمت بعض الماركات فساتين سهرة مزينة بثنيات ناعمة حول منطقة البطن كما في تصميم جيني بيكهام Jenny Packham كما أحببنا الفساتين المطرزة من تاداشي شوجي Tadashi Shoji، الجئي إلى هذه الموديلات لتخفي البطن البارزة

فساتين سهرة A Line

تعتبر فساتين سهرة الـA Line من القطع المثالية لكل من ترغب في إخفاء منطقة البطن والخصر المترهلة ونرشح لكِ الموديلات المميزة من توقيعموسكينوMoschino وغوتشي Gucci.

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