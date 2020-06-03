أبرز صيحات مكياج العروس لفصل الصيف

إذا لم تقرري بعد أيّ مكياج ستختارين لزفافك المقبل، فلا تقلقي، سنقدّم لكِ اليوم صيحات مكياج عروس اتبعيها لمظهر عصري وجذاب، إليكِ أبرز صيحات مكياج العروس 2020.



الألوان الهادئة لأحمر الشفاه اللامع

أصبح التوجه الغالب نحو مظهر الفتاة الطبيعي بحفل زفافها، وإبراز جمالها من دون تغيير ملامحها، ولهذا برزت ألوان طبيعية وأقرب للون بشرة الصبايا، مثل الروز والسومون بخاصة مع لمسة الغلوس التي تُبرز أكثر جمال الشفاه، طبقيها مع مكياج ناعم بلمسة الهايلايتر البسيطة، لاطلالة متوهجة.

مكياج مع أحمر الخدود البارز

ليس هناك أجمل من أن تُبرز العروس جمال وجنتَيْها بأحمر الخدود، وهي من الصيحات التي برزت بفترة الستينيات والسبعينيات، مناسبة للصبايا صاحبات البشرة البيضاء، مع رموش كثيفة، لاطلالة متناغمة.

ألوان ترابية

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المميز بهذه الصيحة أنها تناسب الصبايا صاحبات البشرة البيضاء والخمرية، اعتمديه مع اللوك الترابي، والغلوس بألوان النود البنية والبيج بدرجاته المختلفة، لتحتفظي أيضًا بالمظهر الطبيعي لكِ بالمكياج، وهو السائد بأبرز صيحات مكياج 2020.

لمسات الغليتر

موضة الغليتر بعالم المكياج، أصبحت جزءًا أساسيًّا من اطلالات الكثير من العرائس بيوم الزفاف، تحديدًا مكياج العيون، الذي يُبرز جمال الصبيّة مع وجه متوهج ومضيء، وهو أكثر ما تبحث عنه بهذا اليوم المهم، فاللمسات اللامعة بشكل عام تمنح الصبايا بريقًا من نوع خاص، واطلالة غاية في الأناقة والجاذبية.

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