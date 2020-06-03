قبل شراء الكمامة القطنية.. تعرف على المواصفات القياسية لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

أصبحت الكمامات شيئا أساسيا في حياتنا، خصوصا بعد أن أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرار بتغريم أي شخص لم يلتزم بالقرار في بعض الأماكن.

وحفاظًا على سلامتك، احرص على ارتداء الكمامة في كل الأماكن التي تذهب إليها، خاصًة لو كانت مزدحمة، ويمكنك ارتداء الكمامة الطبية وإن لم تتمكن من شرائها، عليك بتجربة الكمامة القطنية ولكن راعي أن تختارها وفقًا للمواصفات القياسية الآمنة.

وبحسب ما ذكر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر؛ فإن المعايير القياسية التي يجب ان تتواجد في الكمامات القماش هي:

- أن يكون النسيج المصنوع منه الكمامة ضيق وناعم وقطن 100%.

- أن يكون الحد الأدنى لعدد الخيوط 50 وأقصاه 60 لكل سم²

- يجب الابتعاد عن الأقمشة التي تحتوي على ثقوب.

- تجنب وجود الخيوط على الحواف فقط، وألا توجد خياط أمام الفم أو الأنف حتى لا تهيج الجلد.

- أن تتكون من طبقتين.

- أن تكون الكمامة مستطيلة بها ثنيات 5 سم.

- أبعادها 21 سم عرض × 11 سم ارتفاع، وبها 4 طيات كل اثنين متقابلتين.

- استخدام لونين مختلفين بها للتمييز بين القناع من الداخل والخارج.

- أن تكون الحلقات وراء الأذن ناعمة الملمس ومرنة.

- أن تتحمل الغسيل عند 60 درجة مئوية، وتستمر على نفس حالتها لمدة شهرين مع الغسيل اليومي.

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- غسل الكمامة قبل تعبئتها.

كما نشرت وزارة الصحة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة عبر المواقع الرسمية لهما مجموعة من الإرشادات ايضَا عند اختيار الكمامة القطنية وكان منها:

- أن تكون ملائمة ومريحة على جانبي الوجه.

- مثبتة بأربطة أو حلقات الأذن.

- تحتوي على طبقات متعددة من الأقمشة.

- أن يتم غسلها بحد أدنى 25 غسلة.

- أن ينفذ الهواء عبرها بسهولة حتى لا تسبب اختناقات لمستخدميها.

- أن تكون مصنوعة من مواد خالية من الوبرة.

- خالية من المواد والصبغات المسرطنة.

- أن يكون القماش ذات كفاءة عالية ليمنع نفاذ الفيروسات إلى الفم والأنف.

- أن تكون أبعادها ثابتة مع تعدد مرات الغسيل.

الكمامة القماش محظورة على هؤلاء

وأوضح مركز مكافحة الأوبئة والوقاية منها، أن استخدام الكمامات المصنوعة من القماش تساعد على إبطاء انتشار الفيروس، وبخاصة في الأماكن العامة التي يصعب فيها الحفاظ على التدابير الاحترازية مثل محلات البقالة والصيدليات ووسائل النقل.

وحذر المركز الأمريكي من استخدام 4 فئات لـ"كمامة القماش"، موصيا بعدم وضعها على الأطفال تحت سن الثانية أو أي شخص يعاني صعوبة في التنفس أو فاقد للوعي أو عاجز أو غير قادر على إزالة الكمامة دون مساعدة.