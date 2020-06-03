نقص مناعة وسرطان.. استشاري بـ"قومي التغذية" يحذر من تكرار استخدام زيت القلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يحذر الأطباء من تكرار استخدام زيت القلي أكثر من مرة، نظرا لخطورته الصحية على الإنسان وما يسببه من أمراض.

ويؤكد الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، أن فكرة القلي ذاتها تكسبنا العديد من الدهون أكثر من اللازم والمزيد من السعرات الحرارية، لذلك يفضل عدم الإفراط في تناول الأطعمة المقلية.

وأوضح حماد لـ"الخليج 365"، أن عملية تكرار استخدام زيت القلي أكثر من مرة، تؤدي إلى تغيير التركيب الكيميائي للزيت ذاته، وبالتالي تسبب تغيير قوامه ورائحته عن الخواص الأصلية لديه.

وأضاف أن تعرض الزيت لدرجات الحرارة العالية، تؤدي إلى تكوين مواد تسمى "هيدروكربونية"، وهي مواد مسرطنة تشكل خطرا كبيرا على صحة الإنسان.

وأكد استشاري التغذية، أن تعرض الزيت للقلي المستمر مع درجات الحرارة العالية، يؤدي أيضًا إلى تكوّن الدهون المتحولة بنسبة كبيرة، وتعتبر من ضمن الدهون الضارة التي تسبب نقص المناعة والتعرض للإصابة بالأمراض السرطانية.

وحذر "حماد"، من خطورة تكرار استخدام قلي الزيت مع أنواع مختلفة من الأطعمة، لأن ذلك يؤدي إلى اكتسابه بعض المواد المتبقية من الأغذية، وبالتالي تؤثر على رائحته وقوامه بشكل سلبي، مقدمًا عددا من النصائح الواجب اتباعها لاستخدام الزيت بطريقة صحيحة:

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- يفضل تخصيص زيت لكل نوع من الأطعمة، بمعني الزيت المستخدم لقلي البطاطس، لا يستخدم لقلي الباذنجان.

- عدم قلي الأطعمة وتناولها باستمرار، تجنبا لاكتساب الدهون والسعرات الحرارية.

- الامتناع عن تكرار استخدام الزيت لفترة طويلة، تجنبا للأضرار التي تم ذكرها سابقا.

- على الأقل يمكن استخدام زيت القلي مرة أو مرتين أو ثلاثة، ولكن يشترط أن يتم قلي نفس المادة في الزيت المستخدم أثناء التكرار، وبعد ذلك يتم التخلص منه.

- تجنب تعرض الزيت لدرجات حرارة أعلى من اللازم، لأن ذلك يفقده خواصه.

- لا بد من إزالة الشوائب ومتبقيات الأطعمة من الزيت قبل استخدامه للمرة الثانية.