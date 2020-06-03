دليلكِ الكامل بمختلف أشكال وموديلات التنانير

بالطبع تملك كلّ سيّدة منّا أكثر من موديل تنورة في خزانتها، فإنّها حليفة كلّ الإطلالات، النهاريّة أو حتى المسائيّة. تختلف موديلات التنانير من موسمٍ إلى آخر، ونرصد في كلّ فصل صيحات جديدة. تتعددّ موديلات وأنواع التنانير، فنجد تنورة ميني، تنورة ذات طيات، تنورة بقصة حورية البحر وغيرها الكثير. كذلك، تأتي جميعها إمّا بالخصر العالي أو الخصر المنخفض، فتختارين الموديل الذي يناسب ستايلكِ وشكل جسمكِ. تعرّفي أدناه على مختلف موديلات التنانير.



تنورة ذات طيات Pleated Skirt

تتميّز هذه التنورة بالطيّات الرفيعة أو العريضة. تصميم يتماشى مع إطلالاتكِ كافة سواء النهارية أو المسائية. إذا كنتِ صاحبة جسم على شكل تفاحة إلجئي إلى الطيّات العريضة، أمّا إذا كنتِ صاحبة جسم نحيف فاختاري نوع الطيّات الذي يعجبكِ.

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تنورة بقصة A-Line

تنورة تتّسم بقصّتها على شكل A تجدينها قصيرة أو متوسّطة الطول. كما وأنها تليق بمعظم أشكال الأجسام وهي تخفي عيوب الجسم خصوصاً إن كنتِ ممتلئة عند منطقة الأرداف. اعتمديها كما يحلو لكِ، فخياراتكِ واسعة لا تعد ولا تحصى

تنورة ضيقة Pencil Skirt

تصميم ضيّق يصل إلى حدود الركبة، ممّا يجعل هذه التنّورة تناسبكِ سواء كنتِ متحفّظة أم لا. اختاريها من الدنيم للوك شبابيّ، أو من القماش المقلّم لإطلالة ذات لمسة كاجوال شيك. أمّا إن كنتِ تميلين إلى الإطلالات الجذّابة، فاختاري هذه التنّورة مزوّدة بشقّ جانبيّ. بكافّة الأحوال، هذا التصميم يلحق منحنيات الجسم ويبرزها، ممّا سيظهر جانبكِ الأنثويّ الملفت من دون أي مجهود حتّى.

تنورة بقصة Trumpet

تنورة تتميّز بالقصّة على شكل بوق فتأتي ضيّقة من الأعلى لتتسع أكثر تحت الوركين مباشرة، ستلائم شكل جسمكِ وستخفي المناطف الممتلئة خصوصاً بطة الساق.

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تنورة بقصة حورية البحر Mermaid Skirt

تصميم يتميّز بقصّته الضيّقة من القسم العلوي حتى الركبتين ومن ثمّ يتّسع بشكل كبير في القسم السفلي. موديل يبرز منحنيات جسمكِ ويمنحكِ إطلالة جذابة. يمكنكِ اعتماده في إطلالاتكِ التي تتطلّب الرقيّ والأناقة. هو الأنسب لصاحبات الجسم على شكل ساعة رملية أو طويلات القامة وصاحبات الجسم النحيف.



تنورة بقصة غير متوازية Asymmetrical Skirt

تنورة تتميّز بقصّاتها غير المتوازية أي لديها جهة قصيرة وجهة طويلة. تصميم يناسب صاحبات الأسلوب العصري والجريء في الوقت عينه.

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تنورة بقصة بالون Bubble Skirt

تتميّز هذه التنورة بقصّتها على شكل بالون، أي منتفخة من الخصر لتضيق من بعدها من الأسفل. إذا كنتِ صاحبة جسم على شكل تفاحة، ننصحكِ بالابتعاد عن هذا التصميم إذ إنه كفيل بجعلكِ أكثر امتلاءً.

تنورة بقصة دائرية Circle Skirt

تصميم يتميّز بقصّته الدائرية التي تمنحه شكل ممتلئ وكأنها طيّات وهمية. اعتمدي هذا الشكل من التنورة في سهراتكِ وتمتّعي بلوك مميّز.

تنورة قصيرة Mini Skirt

تمتّعي بإطلالة جذابة واختاري التنورة القصيرة في مختلف إطلالاتكِ. إذا كنتِ صاحبة قامة صغيرة، فالتنانير القصيرة هي من الموديلات التي تناسبكِ تماماً. إذا كنتِ ممتلئة، فما عليكِ سوى اختيار تلك ذات القصّات التي لن توجّه الأنظار إلى منطقة البطن واعتماد حيل ذكية في التنسيق.

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تنورة ذات طبقات Layered Skirt

تتميّز هذه التنورة عادةً بقصّتها المؤلّفة من عدّة طبقات على شكل كشاكش. تصميم يناسب جميع أنواع السيدات مهما اختلف شكل جسمهن.



تنورة ذات طيات منسدلة Draped skirt

موديل ذات أسلوب أنثوي، يتميّز بالطيات المنسدلة إمّا على جانب التصميم أو في نصفه. إذا كنتِ صاحبة جسم على شكل تفاحة وتريدين إبعاد النظر عن منطقة البطن، فاعتمدي التنورة ذات الطيات على المنطقة العلوية من التصميم

تنورة ملتفة Wrap Skirt

تنورة ذات قصّة تلتف حول الجسم، يتمّ تسكيرها بواسطة عقدة أو أزرار. تصميم مميّز يمنحكِ أسلوب مغامر.

تنورة بشق Slit Skirt

تصميم جذاب ذات قصّة ضيّقة يتميّز بالفتحة إمّا من الأمام، الخلف أو الجوانب. إضافة إلى ذلك، هذه التنورة تليق بمختلف أشكال الجسم. إذا كنتِ صاحبة جسم على شكل تفاحة، فبالطبع أنتِ تعتقدين أنّ هذه القصة لا تليق بشكل جسمكِ أبداً، إلّا أنّ لعبة التنسيق قد تجعل هذه التنورة المفضلة لديكِ. يمكنكِ اعتماد مثل هذه التنانير مع بلايز طويلة وفضفاضة، تخفي منطقة البطن. لا تتردّدي في ارتداء تنانير ميدي ضيّقة ذات شقّ من الأمام أو عند الجانب للمزيد من الجاذبية.

تنورة ذات كشاكش عند البطن Replum Skirt

تتميّز هذه التنورة بالكشاكش عند منطقة الخصر وبقصّتها الضيّقة من الأسفل. إذا أردتِ الحصول على لوك أنيق ومليء بالحركة في الوقت عينه، لا تترددي في اختيار هذه التنورة.

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