كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 يونيو 2020 01:45 مساءً - السلاسل من أهم قطع الإكسسوار التي تعتمد عليها المرأة، حيث تضيف أناقة وجمالًا على إطلالتها، فضلًا عن قدرتها على تغيير شكل الملابس وجعلها أكثر اختلافًا.



وتتعدد أشكال وتصاميم السلاسل ما بين سلاسل ذهب، وفضة، كما راجت الأحجار الكريمة الملونة مؤخرًا ضمن أحدث صيحات المجوهرات، ولاقت انتشارًا كبيرًا.



وفي السطور التالية؛ يقدم لكِ "الخليج 365. نت" مجموعة من موديلات سلاسل حجر الفيروز، الذي يتسم بمظهره الجذاب، لاختيار ما يناسبك من بينها:



سلسلة حجر الفيروز من تيفاني أند كو

سلسلة حجر الفيروز من تيفاني أند كو



صممت دار مجوهرات تيفاني أند كو هذه السلسلة الأنيقة، باللون الذهبي الوردي، كما تنسدل منها دلاية دائرية أنيقة من حجر الفيروز، الذي تحيطه قطع من الألماس صغيرة الحجم.

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سلسلة من الفيروز والذهب الوردي من بياجيه

سلسلة من الفيروز والذهب الوردي من بياجيه



تضفي تلك السلسلة لمسة من الرقي والأناقة لمن ترتديها، فهي مصنوعة من الفيروز والذهب الوردي المرصع بقطعة من الألماس، وهي عبارة عن سلسلة ملفوفة حول حجر الفيروز، الذي تحيطه حلقة من الذهب.

وتناسب هذه السلسلة الإطلالات المسائية، حيث يمكن ارتداؤها مع فستان أسود أنيق، أو Jumpsuit باللون الأزرق الداكن أو البني.

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سلسلة حجر الفيروز البيضاوي

سلسلة حجر الفيروز البيضاوي



تتميز هذه السلسلة المصنوعة من الإستيل الفضي ببساطتها وأناقتها، حيث تنسدل منها دلاية متوسطة الحجم مرصعة بحجر الفيروز على شكل بيضاوي، وتحيطها نقشات مزخرفة.

وتناسب هذه السلسلة مختلف الإطلالات، سواء التي تناسب الخروجات في فترة الصباح، أو خلال أوقات الليل.

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سلسلة قلب من حجر الفيروز

سلسلة قلب من حجر الفيروز



صُممت هذه السلسلة من الذهب الذي تتدلى منه دلاية على شكل قلب من حجر الفيروز، مُرصعة بقطع صغيرة من الكريستال الأبيض.

وتعطي تلك السلسلة لصاحبتها لمسة أنثوية راقية، كما تناسب الملابس الكاجوال خلال أوقات النهار أو الليل.



سلسلة تحيط بالعنق من حجر الفيروز

سلسلة تحيط بالعنق من حجر الفيروز



صُممت هذه السلسلة من قطع النحاس الدائرية صغيرة الحجم، وهي تحيط بالعنق بحيث تكون غير متدلية على الرقبة، بينما تنسدل منها قطع من حجر الفيروز صغيرة الحجم.

وتناسب هذه السلسلة إطلالات الملابس الكاجوال خلال أوقات النهار، كما يمكن ارتداؤها مع ملابس سيمي فورمال أيضًا، كما يمكن ارتداء هذه السلسلة بمفردها، أو مع غيرها من السلاسل الطويلة.

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