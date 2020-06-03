أحدث إطلالات كيت ميدلتون بملابس مِن اللون الأصفر في الحجر المنزلي

تواصل دوقة كمبريدج كيت ميدلتون إلى جانب الأمير وليام توجيه رسائل الدعم للعاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا حول العالم، وفي أحدث إطلالة لها، وجّهت كيت تحية إلى عمال الخطوط الأمامية في استراليا من خلال فيديو تم نشره اليوم لشكر أولئك الذين يعملون بلا كلل ويخاطرون بأرواحهم خلال تفشي فيروس كوفيد19.

أعادت كيت ارتداء فستان باللون الأصفر من ماركة Roksanda، يبلغ ثمنه £900، كانت قد تألقت به للمرة الأولى في العام 2014 خلال زيارة سيدني، لتعود وتطلّ به بعد سنتين خلال المشاركة في إحدى مباريات دورة ويمبلدون. وتميّز هذا الفستان الأصفر الأنيق بقصته الضيقة مع الياقة بقصة مربّعة.

وتثبت كيت من خلال إطلالاتها أهمية الإستثمار باختيار أزياء خالدة تبقى رائجة مهما تبدّلت الصيحات ويمكن التألق بها بمرور السنوات، وهذه إستراتيجية تشتهر بها ميدلتون التي غالباً ما تكرر ارتداء تصاميمها الراقية والأنيقة.

وأضافت دوقة كمبريدج لمسة من الأناقة لإطلالتها هذه المرة، من خلال أقراط ذهبية على شكل أوراق من تصميم Catherine Zoraida ويبلغ ثمنهما £165.

من الناحية الجمالية، تألقت كيت بتسريحة الشعر المرفوع من الأمام والمنسدل من الخلف، واعتمدت مكياجاً ناعماً مع أيلاينر أسود وشفاه بلون نيود.

وأطل وليام وكيت من منزلهما في Norfolk، حيث يلتزمان الحجر المنزلي مع أولادهما الثلاثة جورج، شارلوت ولويس.

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