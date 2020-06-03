محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يتربع الأصفر الفانيلا على عرش ألوان الموضة النسائية في صيف 2020 ليمنح المرأة إطلالة رومانسية حالمة.

وأوضحت مجلة "Elle" أن الأصفر الفانيلا يندرج ضمن ألوان الآيس كريم، مشيرة إلى أنه يتمتع بطابع ناعم ومشرق يشيع أجواء البهجة والسعادة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الأصفر الفانيلا يغازل كل النساء، سواء كانت ذات بشرة فاتحة أو داكنة.

ويتناغم الأصفر الفانيلا مع درجات الأزرق بأكملها، كما أنه يبدو في قمة الروعة والجاذبية مع ألوان الآيس كريم الأخرى مثل الفستقي والبنفسجي الفاتح والأزرق السماوي.

كما يتناغم الأصفر الفانيلا مع البني بلون النوجا وكذلك الرمادي بلون الأنثراسيت؛ حيث تخلق هذه التوليفة تباينا جذابا يخطف الأنظار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأصفر الفانيلا لإطلالة صيفية حالمة.. هكذا تنسقيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.