للرجل.. هذا القميص يتربع على عرش الموضة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تشهد الموضة الرجالي في صيف 2020 عودة قوية للقميص ذي الياقة الكوبية (Cuban Collar Shirt)، الذي تألق به نجوم الخمسينيات من القرن الماضي إلفيس بريسلي وجيمس دين.

وأوضح خبير الموضة الألماني برنهارد روتسيل أن القميص ذا الياقة الكوبية يمتاز بقصة صندوقية وأكمام قصيرة وياقة مفتوحة ذات طيّة، وغالبا ما يتألق بنقوش جذابة وألوان زاهية.

خامات متنوعة

وأضاف روتسيل أن القميص ذا الياقة الكوبية يأتي مصنوعا من خامات متنوعة كالقطن والكتان والفسكوز والحرير، مشيرا إلى أنه من الأفضل أن تكون الخامة سميكة إذا كان اللون فاتحا؛ نظرا لأن الخامات الخفيفة ذات اللون الفاتح تمتاز بطابع شفاف.

ومن جانبه أشار خبير الموضة الألماني كارل تيلليسين إلى أنه يمكن تنسيق القميص ذي الياقة الكوبية مع سروال شينو من القطن أو سروال من الكتان ذي قصة واسعة ورباط وسط مطاط.

إطلالة العمل

وأضاف تيلليسين أن القميص ذا الياقة الكوبية يمتاز بطابع كاجوال، كما أنه مناسب لإطلالة العمل المتحررة بشروط؛ حيث ينبغي اختيار موديل يكتسي باللون الأبيض أو الأزرق الفاتح، مع ارتداء بليزر.

وأشار تيلليسين إلى أن القميص ذا الياقة الكوبية يناسب كل الرجال تقريبا بغض النظر عن العمر والوزن، باستثناء الرجل، الذي يمتاز برقبة طويلة ونحيفة.

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