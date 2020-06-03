الغثيان يشير إلى الإصابة بواحدة من هذه الأمراض

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن الغثيان ليس مرضا قائما بذاته، وإنما عرضا مصاحبا لمرض ما.

وأوضح المركز الألماني أن الغثيان له أسباب عدة؛ حيث إنه قد يشير إلى أحد الأمراض التالية: التسمم وعدوى الجهاز الهضمي وعدم تحمل الطعام والتهاب الغشاء المخاطي للمعدة والقولون العصبي والصداع النصفي، بالإضافة إلى ضربة الشمس وارتجاج المخ.

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ويمكن مواجهة الغثيان ببعض التدابير البسيطة مثل الاسترخاء في بيئة هادئة وشم الهواء المتجدد والتهوية المنتظمة للغرفة وشرب السوائل على نحو كاف، خاصة شاي الزنجبيل أو البابونج، وتناول وجبات صغيرة وخفيفة على مدار اليوم مثل أرز وخضروات مطهية على البخار.

بالإضافة إلى ذلك ينبغي الابتعاد عن الأشياء، التي تهيج المعدة كالقهوة والسجائر، وكذلك الابتعاد عن الروائح النفاذة؛ نظرا لأنها تحفز الغثيان.

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الغثيان وعلاجه في الوقت المناسب.