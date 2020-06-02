تحذير ونصائح مهمة لحماية الجلد أثناء استخدام الكلور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لا يكاد يخلو منزل من وجود الكلور والمطهرات، بعد تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19"، ولكن بالرغم من أهمية أدوات التطهير إلا أنها قد يسبب أضرارا للجلد.

لذا نستعرض لكم وفقا للدكتورة وفاء علم الدين استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية، أضرار الإفراط في استخدام الكلور وأهم النصائح:

تقول استشاري الأمراض الجلدية، إنه يجب بعد استخدام الكلور لتطهير المنزل للوقاية من فيروس كورونا، ما يلي:

- غسل اليدين جيدا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية.

- وضع كريم مرطب على اليدين، لحماية الجلد.

- يمكن أيضا تجنبا لأضرار الكلور، ارتداء القفازات أثناء استخدامه وخاصة لأصحاب البشرة الجلدية الحساسة.

وحذرت "علم الدين"، من استخدام الكلور ثم التعرض للنار، لأنه قد يؤدي إلى حدوث تفاعل بين الكلور والنار، ما ينتج مواد سامة تضر بالجلد، ومنها:

- احمرار الجلد.

Advertisements

- خشونة الجلد.

- التهابات الجلد.

- حساسية الجلد.

- الحروق.

أوضحت استشاري الأمراض الجلدية، خطورة الإفراط في استخدام الكلور، لما قد يؤدي إلى الإصابة بالاكزيما، وينتج عنها احمرار في الجلد وقشور والحكة والحبوب.

وشددت "علم الدين"، على ضروري وضع كريمات الترطيب عند وضع سواء الكحول أو الكلور أو المنظفات، ولا يشترط وضع الكريمات ذات الأنواع الباهظة في السعر.

ونصحت أيضا، عند الشعور بتغير ملمس الجلد للخشونة أو الاحمرار والحكة بعد استخدام الكلور، الاستعانة بالطبيب المختص، لتلقي العلاج المناسب حتى لا تتفاقم الأضرار.

اقرأ أيضا:احنا أقوى من كورونا