للأمهات.. نصائح لحماية طفلك حديث الولادة من عدوى فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: في ظل تصاعد أزمة فيروس كورونا المستجد وزيادة أعداد المصابين، تخشى الحوامل والأمهات الجدد على إصابة أطفالهن حديثي الولادة من ذلك التاجي المستجد، لذلك يجب عليهم اتباع بعض النصائح البسيطة لوقاية أنفسهن، وتقليل فرص تعرض صغارهن للعدوى، ويمكن الاطلاع على تلك النصائح من خلال الرابط التالي: أضغط هنا

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