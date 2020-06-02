6 مكملات غذائية من الفيتامينات عديمة الفائدة.. وإليك 3 أنواع ضرورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

من أجل تعويض نقص الفيتامينات بالجسم، يجب أن نتناول أنواعًا معينة من الطعام التي تفي باحتياجاتنا اليومية من العناصر الغذائية والفيتامينات.

وإذا لم يكن الطعام كافيًا لتلبية احتياجتنا اليومية، قد يلجأ كثيرون إلى تناول كبسولات بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية للعيش بحياة أكثر صحة. ومع ذلك، ليست جميعها آمنة للاستخدام وبعضها يمكن أن يكون عديم الفائدة.

أورد موقع "Bright Side" الأمريكي مجموعة من كبسولات الفيتامينات التي يمكن أن تكون عديمة الفائدة، و5 فيتامينات آمنة.

أولا فيتامينات بدون فائدة

1. فيتامين سي

يعتقد الكثير أن مكملات فيتامين سي جيدة لعلاج نزلات البرد، ومع ذلك، فقد وجدت الدراسات أنه على الرغم من أن بعض الأشخاص قد يستفيدون منها، إلا أنه لا توجد آثار ثابتة لها، ولهذا من الأفضل تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، مثل: الفراولة والبرتقال والبروكلي

2. فيتامين أ

فيتامين أ مهم لصحة العين، ومع ذلك، إذا كان لدى الناس نظام غذائي صحي ومتوازن، فلن يحتاجوا إلى تناوله كمكمل غذائي.

يمكن أن يزيد هذا المكمل أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى المدخنين، لذا عليك بتناول الجزر والبطاطا الحلوة.

3. فيتامين E

على الرغم من أن مكملات فيتامين E تحمينا من السرطان، فقد أثبتت دراسة أنها غير آمنة ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، ما يعني أنها ليست فعالة كما يعتقد الناس.

بدلاً من تناول هذا المكمل، يمكننا تناول السبانخ والأفوكادو والمكسرات للحصول عليه من مصادر طبيعية.

4. مكملات غذائية

Advertisements

المكملات الغذائية مليئة بالسكر، ما قد يؤدي إلى اكتساب الأشخاص الكثير من الوزن الزائد ويزيد من فرصة الإصابة بداء السكري وارتفاع ضغط الدم.

5. أدوية حرق الدهون

هناك نقص في الأدلة التي تثبت آثار حرق الدهون في مساعدتك على إنقاص الوزن، ثبت أيضًا أن حرق الدهون يسبب فشل الكبد والنوبات القلبية وحالات صحية أخرى، لذا من الأفضل تجنبها.

6. فيتامينات متعددة

ربما تكون الفيتامينات المتعددة هي المكمل الأكثر شعبية، ويعتقد الناس أنها ضرورية لحياة صحية. ومع ذلك، وجدت هذه الدراسة أن الاستخدام طويل الأمد للفيتامينات المتعددة يزيد من خطر الوفاة، ويجب علينا بدلاً من ذلك اتباع نظام غذائي صحي، مليء بجميع العناصر الغذائية التي نحتاجها.

أما الفيتامينات الآمنة، فهي:

1. فيتامين د

فيتامين د يجعل عظامنا أقوى، ومصدرنا الطبيعي له هو التعرض لأشعة الشمس، ولكن هناك أماكن في العالم حيث لا يوجد لدى الناس ما يكفي من ضوء الشمس للحصول على ما يكفي من فيتامين د. نظرًا لأنه من الصعب جدًا العثور على هذا الفيتامين في الطعام، فمن الأفضل تناول مكمل غذائي.

2. أوميجا 3

أوميجا 3 هو خيار مكمل لطيف للأشخاص الذين لا يأكلون السمك، ويخفض ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب المفاجئة.

وتساعد هذه المكملات أيضًا في مكافحة الالتهاب وتحسين صحة العظام والمفاصل عن طريق زيادة الكالسيوم في العظام. يجب على الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا التفكير في تناول هذا المكمل.

3. فيتامين ب 12

فيتامين B12 هو مكمل آمن يمكن تناوله، حتى في الجرعات العالية، إنه فعال للغاية للأشخاص الذين يعانون من نقص B12 وفقر الدم، كما أنه مكمل جيد يجب اتباعه إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا.