عالمة فلك تكشف أهم الأحداث الفلكية عن شهر حزيران 2020

يعتبر شهر حزيران يونيو شهرأ دقيقاً فالمشهد الفلكي غريب قليلا واستثنائي وقد يكون الاكثر عرضة لأحداث مربكة بسبب التقاء الثلاثي ( زحل بلوتون والمشتري ) ان هذه الطوالع الفلكية دقيقة تحمل تناقضات واضحة واوضاعا عامة قد تنذر ببعض المشاكل العالمية. إن التنافر بين المريخ في الحوت مع الشمس والزهرة المتراجع في الجوزاء يجعلنا نعيش حالة من التأهب لكل طارئ ان هذه المواجهة الشديدة بين الكواكب تشكّل تعقيدات، ويخشى أيضًا من حرائق ومن عمليات عنف وتغييرات سريعة وانقلابات قد تحصل ومفاجآت وثورة اجتماعية وعمليات اغتيال او اعتقالات ومواجهات، وقد تطرأ مفاجآت وردّات فعل كبيرة ومسائل عامّة تخصّ الوضع المادي وعالم العدالة ومحاسبة على اخطاء ماضية. قد تثار قضية لها علاقة بالاطفال والأولاد أيضاً وطريقة وابتزاز البعض لهم.

نه شهر حاسم ومهمّ قد يقلب بعض المقاييس ويغيّر اتجاهات الكثيرين. كذلك قد يشير الى أحداث مهمّة في عالم الأموال والاسثمارات والتوظيفات والمصارف. نسمع بقضية قضائية مالية كبيرة ومحاسبة وإدانة واتهامات، لها علاقة بسرقات أو عمليات ابتزازية. كذلك يحمل هذا الشهر فضائح كبيرة ومعلومات مذهلة تطاول بعض الشخصيات.

بالنسبة إلى حركة الكواكب في هذا الشهر السادس تكون على التالي نشهد هذا الشهر عوامل فلكية كبيرة ومنها الخسوف يوم 5 في برج القوس الذي يتزامن في مربع مع برج القوس من الحوت وسوف يسجل تاريخ 21 كسوفا في برج السرطان.

كذلك سوف نشهد تراجعا فلكيا كبيرا لكواكب كثيرة تكون دائما مزعجة ما يحذر من بعض الحوادث عطارد يتراجع في السرطان، ويهدد استقرار مواليد الحمل اللسرطان الميزان والجدي والزهرة لا يزال يتراجع في الجوزاء ما يولد مشاكل لم تكن بالحسبان ومن غير المستبعد ان ترى مواليد الابراج الجوزاء العذراء القوس والحوت نفسها وسط نزاع كبير او خلاف على عقار او سلطة او مبلغ من المال او ارباح او عملية شرائية تثير بعض الحساسيات كذلك سوف تواجه هذه الابراج بعض المشاكل في حياتها العاطفية والعائليالتي ستكون معرضة لبعض الاضطرابات كما تواجه بعض التغييرات في حياتك الشخصية والتي يجب ان تتكيف معها.

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