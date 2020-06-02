Dior Grand Bal لمسات الريش المرهفة

استكملت دار Dior رحلة إبداعها المستمرة لساعات Dior Grand Bal، وأضافت إليها ساعتين جديدتين بقطر 36 ملم في مزيج من المواد الطبيعية والثمينة.

تجمع هاتان الساعتان ما بين اللمسات المرهفة للريش والألوان النابضة بالحياة. ينعش الوزن المزيّن بريش بريّ مفعم بالألوان، نعومة قرص الساعة المصنوع من عرق اللؤلؤ الأبيض المعزّز بالذهب والألماس المرصّعين على الإطار الخارجي.

يتميز موديل الساعة بنظام حركة أوتوماتيكيّ حصري لدار Dior، وبوزن مسجّل ببراءة اختراع يُعيد للأذهان تأرجح فساتين الحفلات الراقصة، يتحرك بالتناغم مع قرص مصنوع من عرق اللؤلؤ الأبيض، ليجمع ما بين المهارة الحرفية لفن صناعة الريش، الذي نجده خصيصاً في التصاميم الراقية (أوت كوتور)، وبين تكنولوجيا صناعة الساعات، وقد تمّ تصميمه بدقّة لا متناهية، كتنورة تحتية مرصّعة بالألماس.

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