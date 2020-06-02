القاهرة – لايف ستايل
استكملت دار Dior رحلة إبداعها المستمرة لساعات Dior Grand Bal، وأضافت إليها ساعتين جديدتين بقطر 36 ملم في مزيج من المواد الطبيعية والثمينة.
تجمع هاتان الساعتان ما بين اللمسات المرهفة للريش والألوان النابضة بالحياة. ينعش الوزن المزيّن بريش بريّ مفعم بالألوان، نعومة قرص الساعة المصنوع من عرق اللؤلؤ الأبيض المعزّز بالذهب والألماس المرصّعين على الإطار الخارجي.
يتميز موديل الساعة بنظام حركة أوتوماتيكيّ حصري لدار Dior، وبوزن مسجّل ببراءة اختراع يُعيد للأذهان تأرجح فساتين الحفلات الراقصة، يتحرك بالتناغم مع قرص مصنوع من عرق اللؤلؤ الأبيض، ليجمع ما بين المهارة الحرفية لفن صناعة الريش، الذي نجده خصيصاً في التصاميم الراقية (أوت كوتور)، وبين تكنولوجيا صناعة الساعات، وقد تمّ تصميمه بدقّة لا متناهية، كتنورة تحتية مرصّعة بالألماس.
قد يهمك ايضاً:
إليكي أجمل اكسسوارات شعر ناعمة من الخرز والكريستال واللؤلؤ
المكياج المزيّن بحبيبات اللؤلؤ صيحة ستمنحكِ لوك دراماتيكي بلمسة أنثويّة
كانت هذه تفاصيل خبر Dior Grand Bal لمسات الريش المرهفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.