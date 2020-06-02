القاهرة - لايف ستايل
أمل بوشوشة واحدة من أجمل النجمات في الوطن العربي، ومن أكثرهن جاذبية. وقد نالت شهرتها الواسعة من خلال موهبتها في مجال التمثيل. وفرضت نفسها أيضاً من خلال إطلالاتها العصرية كواحدة من أكثر نجمات الوطن العربي أناقةً. وقد أثبتت ذلك من خلال 15 إطلالة استعرضتها مؤخراً على حسابها الخاص على انستقرام.
وقد تنوّعت هذه الإطلالات بين الأزياء العصرية والشبابية التي نسقتها أمل بوشوشة والتي اختارت فيها أحياناً بناطيل الجينز مع القمصان القطنية، وأحياناً البناطيل القماشية الواسعة مع الأحذية الرياضية، وفي مناسبات أخرى شاهدنا أمل وقد اختارت تنسيقات أنثوية في التنورة القصيرة، أو في الفساتين الناعمة.
وقد أضافت لمسات عصرية لمختلف إطلالاتها تميزت بها عن طريق الأكسسوارات من شنط يد وأحذية ومجوهرات أيضاً، اختارتها من دور أزياء عالمية مثل "شانيل" Chanel، "ديور" Dior، "غوتشي" Gucci وغيره...
قد يهمك ايضا:
شانيل تطلق مجموعتها الجديدة 2020 لمكياج العيون
إليكَ أجمل 5 قطع استثمارية ذكية تنافس سترات شانيل
كانت هذه تفاصيل خبر أمل بوشوشة تبرهن عن أناقتها في إطلالة عصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.